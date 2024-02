Alerta do Governo de Goiás sobre os perigos da automedicação em suspeitas de dengue

Follow on X

O Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), emite um alerta crucial sobre os riscos significativos da automedicação, especialmente em situações suspeitas de dengue. O uso indevido de medicamentos, incluindo AAS (ácido acetilsalicílico) e paracetamol, pode deteriorar de maneira alarmante a condição de saúde de indivíduos infectados pelo vírus da dengue.

Geralmente, a dengue se manifesta inicialmente com sintomas como febre alta, alcançando entre 39 e 40 graus Celsius, frequentemente acompanhada de dor de cabeça, cansaço extremo, náuseas, vômitos, vermelhidão e coceira na pele. Dores nas articulações e pequenos sangramentos, como no nariz e nas gengivas, também são sintomas observados, demandando imediatamente busca por assistência médica.

Viviane Troncha Martins, gerente de assistência farmacêutica da SES-GO, destaca o risco específico do consumo de ácido acetilsalicílico. O medicamento, ao interferir na função das plaquetas, pode agravar o quadro de saúde devido à dengue ser caracterizada por uma redução no número dessas células, comprometendo o processo de coagulação e elevando o risco de complicações graves, incluindo a morte. Além disso, o paracetamol é apontado como outro fator de risco, considerando seu potencial de agravar a condição do fígado, já impactado pela dengue.

A orientação para quem suspeita ou tem a confirmação da doença é priorizar a hidratação, procurando uma unidade de saúde o quanto antes. Viviane Martins aconselha a ingestão de água e soro caseiro, evitando bebidas com açúcares, como refrigerantes e sucos. Em determinadas situações, pode-se recomendar o uso de cloreto de sódio injetável, mas sempre sob prescrição médica.

Até o momento, Goiás registrou 15.810 casos confirmados de dengue, com 39.748 notificações. Há seis óbitos confirmados e outros 55 casos de morte suspeitos sob investigação. Diante desses números e da severidade da doença, a necessidade de repouso é também enfatizada por Viviane Martins como parte essencial do tratamento contra a dengue.