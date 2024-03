Hotelaria para idosos Goiânia – A importância do idoso tomar remédio na hora certa

Ao prescrever uma medicação, o médico sempre irá avaliar o melhor horário para que ela seja administrada, considerando o organismo do paciente, sua rotina e o intervalo ideal entre as doses. Portanto, respeitar o horário do remédio é fundamental, especialmente na terceira idade, quando qualquer alteração na medicação pode fazer uma grande diferença para a saúde do idoso.

Vale lembrar, ainda, que muitas vezes mais de um medicamento pode estar sendo administrado e, para garantir que seus benefícios sejam de fato obtidos, é preciso respeitar as instruções do médico quanto aos horários, quantidade e ordem na qual eles devem ser tomados, afinal, não seguir à risca as recomendações pode atrapalhar o tratamento de modo geral ou, pior ainda, causar efeitos colaterais, agravando o problema de saúde. Por isso, tomar o remédio na hora certa é fundamental!

