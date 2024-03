Urologia Goiânia – Qual o tratamento cirúrgico da hidrocele?

A hidrocele é uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido ao redor do testículo, resultando em um inchaço na bolsa escrotal. O tratamento cirúrgico dessa doença é frequentemente considerado quando ela causa desconforto significativo, dor, ou quando é grande o suficiente para afetar a qualidade de vida do paciente.

Chamada hidrocelectomia, a cirurgia para tratamento da hidrocele pode ser feita a partir de diferentes abordagens, incluindo a cirurgia aberta e laparoscópica. Independente do tipo de procedimento, o objetivo é sempre o mesmo: remover o líquido que está causando o acúmulo e, se necessário, remover também parte do revestimento da bolsa escrotal para prevenir a recorrência do acúmulo de fluido.

Para entender se esse procedimento é o mais indicado para o seu caso, é fundamental contar com o apoio de um urologista de confiança para avaliar a hidrocele e, assim, indicar o tratamento mais adequado.

