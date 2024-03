Urologista Goiânia – É homem e tem mais de 50 anos?

ATENÇÃO! Se você é um homem com mais de 50 anos, esse recado é para você!

Apesar de anos de pesquisa e diversas campanhas de alerta, muitos homens ainda ignoram o aumento do risco do câncer de próstata com o avançar da idade. Com isso, o diagnóstico tardio ainda é uma realidade alarmante.

Sendo assim, hoje convidamos todos os homens com 50 anos ou mais a darem a devida atenção à sua saúde. Esteja atento a sinais como dificuldade de urinar, presença de sangue na urina ou dor durante a micção, e faça exames regulares, como o PSA (Antígeno Prostático Específico) e o exame de toque retal.

Lembre-se que a prevenção é a melhor arma contra o câncer de próstata. Não negligencie sua saúde e consulte um urologista regularmente para tomar as medidas preventivas. Sua saúde está em suas mãos!

Consulte um urologista regularmente e previna-se contra o câncer de próstata!

Dr. Marco Túlio Cruvinel Urologista

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista em Goiânia;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.