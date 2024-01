Hospital Hugol registra 172 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros 15 dias de 2024

No ano de 2024, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) já contabiliza 172 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. Esses números, que correspondem aos primeiros 15 dias de janeiro, representam quase 10% do total de 1.818 atendimentos realizados na unidade.

Segundo dados fornecidos pela unidade de saúde, somente neste ano, o Hugol, que faz parte da estrutura do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), recebeu 106 vítimas de acidentes motociclísticos, 48 vítimas de acidentes automobilísticos e 18 vítimas de atropelamentos. No ano de 2023, o total de atendimentos relacionados a vítimas de acidentes de trânsito chegou a 11.569.

O Dr. Fabrício Cardoso Leão, gerente médico de Governança Clínica, destacou que os acidentes motociclísticos constituem uma parte significativa dos atendimentos realizados no Hugol. “Esses pacientes geralmente sofrem fraturas graves, tanto nos membros quanto no crânio, o que ressalta a importância de uma equipe especializada e completa, já que o acompanhamento desses pacientes em consultas de rotina pode durar meses”, explicou.

O médico ortopedista também observou uma mudança no perfil das vítimas de acidentes motociclísticos ao longo do tempo. “Houve uma transformação no perfil epidemiológico das vítimas de acidentes motociclísticos. Anteriormente, as principais vítimas eram jovens do sexo masculino. No entanto, hoje testemunhamos uma mudança significativa nesse perfil, com pacientes do sexo feminino e até idosos também sendo vítimas de acidentes motociclísticos”, acrescentou Fabrício.

O Hugol alcançou um marco notável em 2023, com mais de 20 milhões de procedimentos realizados desde sua inauguração em 2015. Esses procedimentos incluem cirurgias cardíacas, transfusões sanguíneas, captações de órgãos e outros procedimentos de urgência e emergência.

No mesmo período, mais de 13,4 mil atendimentos de urgência e emergência, ambulatoriais, internações e atendimentos da equipe multidisciplinar foram realizados. O número de procedimentos cirúrgicos ultrapassou 169,2 mil, com destaque para 2,3 mil cirurgias cardíacas, uma especialidade do hospital. Além disso, foram realizados mais de 6,4 milhões de exames laboratoriais e de imagem, 87,8 mil transfusões sanguíneas e a captação de mais de mil órgãos.

O diretor-geral do Hugol, Hélio Ponciano Trevenzol, enfatizou que esses números refletem o compromisso da instituição com a excelência na área da saúde. “Nossa equipe é formada por profissionais altamente capacitados e comprometidos, que têm se destacado no atendimento de casos graves e emergenciais”, ressaltou.