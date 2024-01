Agehab abre inscrições para o Programa de Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto

Santo Antônio do Descoberto, GO – A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está promovendo as inscrições para o Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) para os residentes de Santo Antônio do Descoberto. As inscrições estão disponíveis no site da Agehab e permanecerão abertas até que todas as vagas destinadas ao município sejam preenchidas.

O programa está direcionado a famílias que ainda não foram beneficiadas, que residem na cidade há pelo menos três anos, enfrentam vulnerabilidade econômica e não possuem moradia própria.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, é crucial que as famílias leiam atentamente o edital antes de realizar as inscrições. Em caso de dúvidas, ele encoraja os candidatos a buscarem esclarecimentos através dos canais de comunicação da Agência, como telefone ou redes sociais. Os requisitos estabelecidos no edital precisarão ser posteriormente comprovados por meio da documentação especificada.

Entre os critérios específicos para se qualificar para o Aluguel Social estão o superendividamento, moradia improvisada, nome negativado no SPC/Serasa, ser vítima de violência doméstica, idoso, pessoa com deficiência, família composta apenas por pai ou mãe, ter se inscrito para imóvel em programas habitacionais do estado e não ter sido contemplado, além de estar cadastrado em programas sociais do Governo de Goiás ou ser bolsista do Probem ou estudante da UEG.

O Programa de Aluguel Social foi instituído no final de 2021 e tem a capacidade de atender simultaneamente cerca de 40 mil famílias. Segundo o secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, o programa foi lançado em resposta às dificuldades enfrentadas por muitas famílias que perderam suas residências devido à pandemia.

“O governador Ronaldo Caiado demonstrou sensibilidade em relação aos impactos da Covid-19 e, diante da impossibilidade de aguardar a conclusão das habitações em construção, determinou assistência imediata às famílias em situação de vulnerabilidade”, explicou o titular da Seinfra.

O auxílio mensal de R$ 350, destinado exclusivamente para o pagamento do aluguel, é concedido por um período de 18 meses. Os interessados podem realizar as inscrições no site da Agehab e, quando convocados, deverão apresentar a documentação que comprove o cumprimento dos requisitos do programa.

SERVIÇO Assunto: Inscrições abertas para o Programa de Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto

Período de Inscrição: Indeterminado, sujeito ao preenchimento das vagas no município

Local de Inscrição: Site da Agência Goiana de Habitação (Agehab)