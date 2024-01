Goiânia Registra Enorme Queda de 70% nos Casos de Furto de Veículos

Na última terça-feira (16/01), o Comando do Policiamento da Capital (CPC), da Polícia Militar de Goiás, divulgou números impressionantes que apontam para uma significativa redução nos índices de criminalidade na capital goiana. Entre os dados mais notáveis, destaca-se uma drástica diminuição de 70% nos casos de furto de veículos, revelando a eficácia das medidas tomadas no combate aos delitos contra o patrimônio durante o período de 01 a 15 de janeiro de 2024, em comparação com o mesmo período no ano anterior.

Além da notável queda no furto de veículos, os dados apresentados também mostram que nenhuma ocorrência de latrocínio, roubo de carga, roubo a instituição financeira e lesão corporal foi registrada durante o período analisado. Outro feito notável foi a redução de 50% nos índices de homicídios, indicando a eficácia das estratégias adotadas pela polícia, com foco no policiamento ostensivo e preventivo, para combater esse tipo de crime.

Essas ações coordenadas também resultaram em uma redução de 50% nos registros de roubo a transeuntes, demonstrando o compromisso da polícia com a segurança de todos os cidadãos.

Além disso, em todo o estado de Goiás, os principais indicadores criminais de 2023 apresentaram reduções significativas em comparação com o ano de 2022. Entre os destaques estão a redução de 12,1% nos homicídios dolosos, 7,3% nos homicídios tentados, 12% nos casos de estupro, e uma notável queda de 57,6% nos casos de latrocínio. Outros indicadores também apresentaram reduções impressionantes, incluindo roubo a transeuntes (-32,7%), roubo de veículos (-30,1%), roubo em comércio (-27%), roubo a residências (-34,9%), roubo de cargas (-52,3%), e roubo a instituição financeira, com nenhum caso registrado desde 2019.

Furto a transeuntes caiu 33%, furto a veículos teve uma redução de 19,1%, furto em comércio diminuiu 15,3%, furto em residência apresentou uma queda de 20,5%, roubo em propriedade rural caiu 28%, e furto em propriedade rural teve uma redução de 14%.

Esses resultados positivos refletem o compromisso e o esforço das autoridades de segurança pública em Goiás na luta contra a criminalidade, proporcionando um ambiente mais seguro para todos os cidadãos.