Detran-GO Abre as Portas para Visitas a Veículos e Sucatas em Leilão

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) está dando a oportunidade para o público visitar os lotes de veículos e sucatas que serão leiloados nos próximos dias. Os interessados podem comparecer ao pátio da MC Leilão, localizado em Senador Canedo, nesta quarta-feira (17/01) e quinta-feira (18/01), nos horários das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, para inspecionar os itens disponíveis. Mais detalhes podem ser encontrados nos sites oficiais do Detran de Goiás e da MC Leilão.

O leilão está programado para a sexta-feira (19/01) às 9 horas e contará com a oferta de 3,4 mil veículos recuperáveis e sucatas aproveitáveis. Importante destacar que a venda das sucatas é restrita a empresas que tenham como objeto social a desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores, desde que estejam credenciadas no Detran de origem ou no estado de Goiás.

Os proprietários dos veículos têm a oportunidade de reivindicá-los até um dia antes da realização do leilão, com o objetivo de resolver o problema que levou à retenção e proceder com a retirada. Antes de incluir um veículo no leilão, o Detran-GO entra em contato com o responsável legal do carro ou motocicleta, oferecendo a chance de recuperar o bem.