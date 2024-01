HGG Celebra Conquista Notável: 50º Transplante de Fígado em Goiás

No dia 4 de janeiro, o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), uma instituição sob a gestão do Governo de Goiás através da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), atingiu um feito notável ao realizar seu 50º transplante de fígado. Essa conquista marca um ponto significativo na história da medicina em Goiás, e a unidade do HGG é a única no estado com capacidade para realizar esse procedimento, tendo obtido a habilitação do Ministério da Saúde em 2018.

O transplante de fígado é uma intervenção médica de alta complexidade, e alcançar a marca de 50 procedimentos é motivo de orgulho tanto para a comunidade médica quanto para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás.

Claudemiro Quireze, chefe do Serviço de Transplantes Hepáticos do HGG, comentou sobre essa significativa realização: “Hoje comemoramos a marca de 50 transplantes de fígado feitos em Goiás. Essa jornada começou em julho de 2018, e desde então temos atendido pacientes aqui no HGG, em um ambulatório totalmente dedicado ao SUS. Nossos receptores são originários de Goiânia e de várias outras localidades do nosso estado.”

Quireze ressaltou a importância do transplante de fígado, afirmando que pacientes com doenças hepáticas em estágio terminal não têm alternativas de tratamento eficazes. “A única esperança para eles neste momento é a realização de um transplante,” ele afirmou.

Luciana Castro Silva, uma paciente de 50 anos de idade de Rio Verde, sofria há sete anos de cirrose biliar primária, uma doença autoimune. Ela expressou sua profunda gratidão ao ser chamada para o transplante: “Este é o maior presente que eu poderia receber neste ano novo! Tenho muita fé em Deus, pois tudo é Dele, sem Ele, não somos nada! Deus tem feito grandes coisas por mim, e Ele fez mais esta grande coisa. Só tenho a agradecer!” disse emocionada.