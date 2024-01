Emater Goiás promove a primeira edição de 2024 do Agro é Social na Região do Rio dos Bois

Dando continuidade ao compromisso de capacitar a comunidade e estimular o empreendedorismo em Goiás, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) está prestes a lançar a primeira edição de 2024 do Agro é Social na região do Rio dos Bois, que ocorrerá de 24 de janeiro a 02 de fevereiro. Com sede na cidade de Campestre de Goiás, esta iniciativa pioneira oferecerá atendimentos e cursos gratuitos a treze municípios.

AGRO É SOCIAL O evento, uma iniciativa da Emater, tem como objetivo principal ampliar o acesso da comunidade aos serviços da Agência, por meio da promoção de cursos profissionalizantes, palestras, dias de campo e muito mais.

“Com essa ação, queremos enriquecer o conhecimento das pessoas que vivem no campo, proporcionando oportunidades de aumento de renda e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. Ao aprenderem a utilizar melhor os recursos de suas propriedades ou até mesmo ao criar seus próprios negócios, essas famílias podem buscar sua independência financeira”, destaca o presidente da Emater, Rafael Gouveia.

Além de Campestre, as cidades que serão beneficiadas com os cursos, palestras e serviços do Agro é Social incluem Palmeiras de Goiás, Santa Bárbara, Aragoiânia, Trindade, São João da Paraúna, Americano do Brasil, Anicuns, Adelândia, Indiara, Abadia de Goiás, Varjão e Guapó.

Serão oferecidos cursos nas áreas de avicultura, horticultura, produção de mudas, pintura em tecido, quitandas, cooperativismo, doces artesanais, fruticultura, processamento de carnes, salgados, panificação, conservas vegetais e muito mais. Além das capacitações, haverá também a oferta de palestras.

PLANTANDO SABERES As crianças também serão contempladas pela programação. No dia 31 de janeiro, o Projeto Plantando Saberes realizará um dia de campo em uma propriedade rural da cidade de Santa Bárbara para que elas possam aprender mais sobre a vida no campo, a preservação e conservação do meio ambiente.

Para participar do Agro é Social na região do Rio dos Bois, os interessados devem procurar as unidades locais da Emater e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em seus municípios. A programação completa será divulgada em breve.

CRÉDITO SOCIAL Com o intuito de incentivar o empreendedorismo, os alunos que concluírem os cursos oferecidos pela Emater e atenderem aos critérios estabelecidos poderão ser elegíveis ao Crédito Social.

“Trata-se de um estímulo do Governo de Goiás para iniciar um negócio na área em que foram capacitados, com um valor de até R$ 5 mil. Por exemplo, um aluno que concluiu o curso de piscicultura pode receber o dinheiro para iniciar essa atividade em sua propriedade”, anunciou o presidente da Emater, Rafael Gouveia.

Através da capacitação e do Crédito Social, a Emater está proporcionando condições técnicas e financeiras para que os participantes possam empreender, aumentar sua renda, melhorar a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia local.

ENCERRAMENTO Os dois últimos dias do Agro é Social contarão com uma programação especial. No primeiro dia de fevereiro, o Plantando Saberes, uma iniciativa da Emater, oferecerá oportunidades para ampliar o conhecimento e conscientização da juventude.

E para encerrar a ação em grande estilo, em 02 de fevereiro, haverá uma solenidade de entrega de certificados aos participantes dos cursos, apresentações culturais, atendimentos técnicos, atividades para crianças e a distribuição de mudas.