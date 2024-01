HGG torna-se o único hospital público em Goiás a realizar angioplastia pulmonar por balão

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG agora se destaca como o único hospital público em Goiás a oferecer angioplastia pulmonar através de balão. Este procedimento é conduzido via cateterismo cardíaco para tratar pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, uma condição causada por coágulos sanguíneos que obstruem parcialmente os vasos sanguíneos, dificultando a circulação no pulmão e resultando em falta de ar. No Brasil, são raros os hospitais especializados em hipertensão pulmonar que realizam essa intervenção. Anteriormente, apenas hospitais em Minas Gerais, Bahia e São Paulo forneciam este serviço pelo SUS.

A equipe do Serviço de Hemodinâmica Intervencionista do HGG foi habilitada após um treinamento sobre tratamento multimodal de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC), liderado pelo Dr. Fábio Solano, do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da UFBA, um renomado especialista nacional neste procedimento. O curso incluiu aulas teóricas, conceitos fundamentais e demonstrações práticas de técnicas cirúrgicas específicas.

Dr. Fábio Solano salienta a importância deste avanço: “É uma alternativa de tratamento para pacientes que antes só dispunham de medicamentos. Nosso procedimento abre caminho para uma nova opção terapêutica, significando uma melhora clínica substancial e elevação na qualidade de vida, algo que esses pacientes frequentemente não experienciam”.

No curso, Dr. Solano realizou duas cirurgias demonstrativas de angioplastia pulmonar por balão, observadas por médicos do Hospital das Clínicas da UFG, que também possui um ambulatório especializado no manejo de hipertensão pulmonar.

Um dos pacientes selecionados para o procedimento foi Mauro Sobral, 63 anos, de Mineiros, Sudeste de Goiás. Ele relata sua jornada, incluindo uma tentativa frustrada de tratamento em São Paulo, e a esperança de retomar uma vida normal: “Estive em vários hospitais desde 2015, lutando com problemas pulmonares que me cansam rapidamente e afetam minha memória devido à falta de oxigenação. Com fé, estou perto de recuperar minha rotina habitual.”

O cardiologista e hemodinamicista do HGG, Robson de Carvalho, que trabalhou com Dr. Solano nas cirurgias, destaca os esforços do SUS para expandir a oferta da angioplastia pulmonar por balão. Ele enfatiza a alta mortalidade e baixa qualidade de vida dos pacientes que necessitam deste procedimento, e conclui: “O que estamos fazendo aqui é um esforço conjunto do HGG e do Hospital das Clínicas para disponibilizar este tratamento para um número maior de pacientes”.