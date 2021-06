Harmonização Itaberaí – Vamos harmonizar? Botox ou preenchimento?

Muitos pacientes têm dúvidas sobre os procedimentos de preenchimento ou Botox. Você sabe qual é o mais indicado para o seu tratamento? Neste post vamos falar sobre as diferenças entre os procedimentos.

O preenchimento é utilizado para correção de sulcos faciais, como o bigode chinês, rugas profundas, olheiras e depressões da face. Também é indicado para aumento do volume dos lábios, repor o volume da face e melhorar seus contornos e formas.

⠀

Já o Botox é utilizado para tratar as rugas mais superficiais, conhecidas como marcas de expressão, causadas pela movimentação dos músculos faciais. Outra indicação do botox é para correção de leves assimetrias faciais. A aplicação do botox não causa efeito de preenchimento e sim de relaxamento do músculo tratado, que pode ser nas seguintes áreas:

-Testa;

– Glabela (entre as sobrancelhas);

– Periorbitária (pés de galinha);

-Pescoço.

