Harmonização Itaberaí – Quer combater a flacidez, faça fios de PDO de tração

Se seu rosto está caído precisando de um Up, os fios de PDO de tração podem ser a solução.

Os fios PDO de tração, são fios biodegradáveis e absorvíveis de polidioxanona. São fios polifilamentado, espiculado ou farpado que através da tração reposiciona os tecidos e estimula produção de colágeno.

O tratamento consiste em introduzir os fios na derme com o auxílio de uma cânula promovendo uma tração dos tecidos da face, além de tratar a flacidez, reduz as rugas finas, trata o bigode chinês e a papada, assim como levanta as maçãs do rosto e devolve o contorno natural da face e pescoço. Também promove a melhora da textura e luminosidade da pele.

O procedimento é minimamente invasivo, considerado relativamente seguro e exige um mínimo tempo de recuperação em casa. A duração dos fios é de 12 meses. O resultado é imediato, mas em casos de maior flacidez dos tecidos pode levar até 15 dias.

