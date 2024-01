Governo de Goiás realiza primeiro sorteio da Nota Fiscal Goiana de 2024

Ontem, quinta-feira (25/01), foi realizado o primeiro sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana (NFG) teve lugar na Secretaria da Economia, em Goiânia, sob o governo de Goiás. Os resultados estão acessíveis no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana, com um total de 4.796.672 bilhetes gerados.

A maior premiação, no valor de R$ 50 mil, foi concedida a Iara de Oliveira Chaves Ribeiro, residente em Goiânia. Logo em seguida, foram anunciados os três sortudos que receberão R$ 10 mil cada: Misael de Brito Braga e Guilherme Gondim Prado, ambos de Goiânia, e Alisson Carvalho Ferreira Lima, de Jataí. Além disso, houve quatro ganhadores com prêmios de R$ 5 mil, 50 com R$ 1.000,00 e 100 contemplados com R$ 500,00.

O coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula, celebra este sorteio como o mais concorrido da história dos sorteios mensais da Nota Fiscal Goiana, excluindo o sorteio de dezembro, que acumula bilhetes de todo o ano. Ele atribui o resultado à grande quantidade de novos inscritos, quase 100 mil em 2023, incluindo 14.349 cadastros somente em dezembro, e à conscientização da população que tem solicitado mais documentos fiscais.

Para participar do Programa Nota Fiscal Goiana, basta acessar o site e fazer o cadastro gratuitamente. Os inscritos podem acumular bilhetes para os sorteios mensais do programa ao solicitar notas fiscais com CPF em suas compras no comércio varejista. Além de concorrer a prêmios em dinheiro, o programa oferece descontos de 5% a 10% no IPVA.

O processo de resgate dos prêmios é simples. Os ganhadores precisam fazer login na página da NFG, conferir os detalhes do sorteio e o valor na seção “premiação”, e depois clicar no botão “resgatar”, preenchendo os dados bancários. O dinheiro é transferido para a conta bancária do ganhador em até 30 dias. A Secretaria da Economia envia três e-mails aos ganhadores, e os resultados permanecem disponíveis no site da Nota Fiscal Goiana. O prazo para solicitar o pagamento do prêmio é de até 90 dias.