Governo de Goiás entrega 100 casas gratuitas em Quirinópolis

Cem famílias de Quirinópolis, no Sudoeste goiano, receberam as chaves da primeira casa própria nesta terça-feira (04/06). Erguido pelo Governo de Goiás, o empreendimento do programa Pra Ter Onde Morar – Construção é entregue ao beneficiário sem parcelas de financiamento ou gastos com escritura. O governador Ronaldo Caiado celebrou a iniciativa: “Esse é nosso grande projeto. Não tem nada mais gratificante na vida do que isso, a minha grande obra é cuidar de vocês”, disse.

Além das unidades entregues, outras 100 casas estão em construção. O vice-governador Daniel Vilela afirmou ser um momento de realização tanto para os beneficiários quanto para as equipes envolvidas, destacando a expectativa de ser uma “virada de chave” na vida dos contemplados. Cada casa tem cerca de 42m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Marizete Evangelista da Silva, de 58 anos, vai sair do aluguel e comemora: “Estou muito feliz porque esse governo pensa nos pobres e ajuda de verdade”, celebrou.

Pra Ter Onde Morar – Construção é uma ação da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege). “Só em Goiás que nós entregamos a chave de uma casa, de um sonho a custo zero, sem nenhum real para pagar. Vocês recebem a chave da casa própria, tão sonhada, além da escritura”, afirmou o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

“Hoje, temos a comprovação do sucesso desse programa habitacional em Quirinópolis, com 100 famílias sendo beneficiadas e já estamos iniciando a construção de mais 100 unidades no município”, ressaltou o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales.

O empreendimento tem parceria com a prefeitura, que doa o terreno e realiza a infraestrutura para receber a construção das casas. “Ver essas famílias que foram escolhidas me deixa muito orgulhoso e emocionado. São as primeiras de muitas, já que temos ordem de serviço para a construção de mais unidades”, afirmou o prefeito de Quirinópolis, Anderson de Paula.

Lançado em 2021, o programa do Governo de Goiás está presente em 144 municípios e segue em expansão. A meta é entregar 10 mil unidades habitacionais até 2026, sendo que 1.615 já foram destinadas aos contemplados, escolhidos por meio de sorteio. Para participar, o interessado deve atender alguns requisitos, como não possuir imóvel próprio ou renda superior a um salário mínimo.

Durante a passagem por Quirinópolis, o governador Ronaldo Caiado recebeu o título honorífico de cidadão quirinopolino. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município”.

“Acho que completou para mim o que faltava: esse título de cidadania. A paixão que eu tenho por essa Quirinópolis é de longa data. Muito obrigado por essa honraria, é algo que emociona a gente. É uma honra ser reconhecido pelo trabalho prestado em prol da comunidade e da população”, afirmou Caiado sobre a homenagem.