Ação de Zé Gotinha nos Cmeis da região metropolitana destaca importância das vacinas

O Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, iniciou uma série de ações de conscientização na Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite 2024 em municípios da região metropolitana de Goiânia. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a paralisia infantil, erradicada do país desde 1989. Cmeis de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia serão envolvidos na mobilização, que começa nesta quarta-feira (05/06).

A campanha, que começou em 27 de maio e vai até 14 de junho, pretende vacinar no mínimo 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos contra a poliomielite, o que representa cerca de 426 mil crianças. O dia “D” será realizado em 8 de junho, com unidades de saúde abertas das 8h às 17h para facilitar o acesso de pais e responsáveis. Em Goiânia, um posto volante de vacinação será instalado no Parque Mutirama, com a presença do personagem Zé Gotinha.

O Brasil está em processo de transição para substituir as doses de reforço da vacina oral poliomielite (VOP) por um reforço com vacina inativada poliomielite (VIP). Essa medida será implementada no segundo semestre de 2024. O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989, e o país foi certificado como área livre de poliovírus selvagem em 1994. No entanto, em 2023, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus.

A poliomielite é uma doença contagiosa grave caracterizada por paralisia flácida, geralmente afetando os membros inferiores de forma irreversível e podendo ser fatal.

Cronograma de Ações:

05/06/2024 – (Goiânia) – 8h – CMEI Vila Areião

05/06/2024 – (Goiânia) – 9h – CMEI Primeiros Passos

06/06/2024 – (Senador Canedo) – 8h – CMEI Profª Izilda Nunes Bispo

06/06/2024 – (Senador Canedo) – 9h – CMEI Milena de Paula Sousa

07/06/2024 – (Goiânia) – 8h – CMEI Alto da Glória

07/06/2024 – (Goiânia) – 9h – CMEI Raimundo Lisboa Pereira

08/05/2024 – (Goiânia) – 9h às 17h – Dia “D” no Parque Mutirama

10/06/2024 – (Aparecida de Goiânia) – 14h – CMEI Santa Teresinha

10/06/2024 – (Aparecida de Goiânia) – 15h – CMEI Maria Madalena

10/06/2024 – (Aparecida de Goiânia) – 16h – CMEI Manoel Simão

11/06/2024 – (Trindade) – 7h30 – CMEI Wilma Soares

11/06/2024 – (Trindade) – 10h – CMEI Dagmar Reis Barros