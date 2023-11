Governo de Goiás e municípios revolucionam atendimento de urgência para desafogar hospitais de alta complexidade

Em uma iniciativa conjunta entre o Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e os municípios, foi deflagrado um esforço significativo para reestruturar o atendimento de urgência em hospitais de alta complexidade em todo o estado, seguindo as diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa medida responde a uma solicitação expressa do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e busca aliviar a carga de trabalho em unidades como o Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad) e o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ambos situados na capital.

As unidades hospitalares, originalmente projetadas para priorizar casos graves, estão implementando uma campanha educativa abrangente. Esta inclui a distribuição de materiais informativos e abordagens educativas, com o intuito de orientar os pacientes com quadros leves a procurarem as unidades de saúde em seus respectivos municípios.

O secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vencio, em conjunto com os secretários municipais de Saúde de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, e a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems), Patrícia Fleury, apresentaram os detalhes dessa ação educativa durante uma coletiva à imprensa realizada nesta quinta-feira (09/11). Vencio ressaltou que o Hugol e o Hecad permanecerão focados em casos graves, enquanto os casos leves serão progressivamente encaminhados para a atenção básica de saúde, a partir de uma data a ser estabelecida pelo Estado, municípios e o MP-GO. Durante esse período educativo, os casos leves ainda serão tratados nos hospitais, com a orientação de aguardar.

O secretário Vencio explicou que essa reorganização é fruto de mais de seis meses de diálogo, visando uma solução para aprimorar o acesso aos serviços de saúde. Ele enfatizou que, embora seja essencial reorganizar, ninguém será privado de atendimento.

Em relação à sobrecarga, dados revelam que, em julho deste ano, 18,5% dos atendimentos no Hugol foram para casos considerados leves, reduzindo para 17% em setembro. No Hecad, os atendimentos a casos leves foram de 57,8% em julho para 45,4% em agosto.

Consoante as diretrizes do SUS, hospitais de alta complexidade devem concentrar-se no tratamento de casos mais graves, enquanto casos leves devem ser direcionados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nas redes municipais. Atualmente, ambos os hospitais recebem pacientes por demanda espontânea.

Durante a coletiva, o secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Pollara, anunciou uma parceria crucial, a disponibilização de duas carretas da saúde, equipadas com consultórios e equipes médicas, que realizarão o atendimento primário e encaminhamento de pacientes. Essas carretas estarão disponíveis a partir de 13 de novembro, estacionadas na porta do Hugol e Hecad, visando atender casos leves e orientar a população da capital sobre a reorganização das urgências.