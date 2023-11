Tecnologia Agrodefesa, desenvolvida em Goiás, amplia alcance nacional e desperta interesse internacional

A tecnologia inovadora desenvolvida pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) está se tornando uma referência nacional, atendendo a mais da metade dos estados brasileiros e despertando interesse além das fronteiras do país. O Sistema de Defesa Agropecuária (Sidago), uma plataforma criada pelo Governo de Goiás, foi adaptado para a realidade de 14 unidades da federação, recebeu solicitações de mais duas e já atraiu a atenção do Suriname.

A Agrodefesa tem sido procurada por diversos estados brasileiros, especialmente das regiões Norte e Nordeste, interessados em adotar o Sidago para fortalecer as ações sanitárias animais e vegetais. Recentemente, uma comitiva da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) realizou treinamento em Goiânia para aprimorar o uso do sistema, que agora será uma ferramenta de gestão do governo tocantinense.

A coordenadora do Programa de Certificação Fitossanitária de Origem da Agrodefesa, Fernanda Faganello, está no Nordeste brasileiro conduzindo treinamento do Sidago para a equipe técnica da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, que também adotou a tecnologia. O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, destaca o compromisso do órgão em fornecer excelência em campo, informação, orientação e fiscalização em toda a cadeia agropecuária, impulsionando a economia de Goiás.

Segundo o gerente de Tecnologia da Agência, Carlos Howes, 14 estados já passaram pela transferência da tecnologia do Sidago, dois fizeram solicitação para uso, e São Paulo e Minas Gerais enviaram equipes para consultorias de aprimoramento. Além disso, técnicos do Suriname visitaram a Agrodefesa para compreender o funcionamento da inovadora plataforma.

O Sidago, totalmente elaborado por técnicos da Agrodefesa, permite que toda a cadeia agropecuária faça registros legais de produção, comercialização e cuidados sanitários de forma virtual e segura. Além disso, serve como ferramenta de gestão para os técnicos da agência, que conseguem mapear e traçar políticas educacionais e fiscalização em conformidade com as normas e leis sanitárias vigentes.

Desde 2015, o Sistema de Defesa Agropecuário Goiano tem despertado interesse, mas foi a partir de 2020 que o interesse cresceu significativamente por parte dos estados brasileiros na adoção dessa tecnologia inovadora.

Para mais informações sobre como se inscrever no Sidago, assista ao vídeo tutorial disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_UoCPCc3DWE

Estados que já utilizam o sistema desenvolvido por Goiás: Amazonas, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins.