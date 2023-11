Cuidados cruciais com crianças em meio ao calor abrasador: Alerta do Hecad

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) emitiu um alerta crucial nesta sexta-feira (10/11) para a comunidade, destacando a importância de precauções especiais com as crianças diante do intenso calor que assola o estado. André Resende, diretor técnico da instituição, ressaltou a sensibilidade singular das crianças às variações de temperatura, salientando que “o corpo da criança é mais suscetível ao calor e ao frio externo. Quando as temperaturas estão elevadas, a resposta corporal busca regular a temperatura de maneira mais intensa.”

O especialista explicou que, diante do estímulo do calor, o organismo das crianças promove a dilatação dos vasos, favorecendo condições propícias para a desidratação. “A vasodilatação aumenta o espaço para a circulação sanguínea. Se não fornecermos mais água, a quantidade de sangue por unidade arterial diminui, resultando na queda da pressão e podendo levar a criança a um quadro de desidratação.”

A pediatra e coordenadora médica do Hecad, Priscilla Lima, enfatizou a importância de intensificar a oferta de líquidos para as crianças. “É crucial manter a atenção à hidratação, fornecendo líquidos como água, sucos naturais, chás gelados e água de coco com maior frequência e em maiores quantidades”, destacou. Além disso, ela recomendou práticas como lavagem nasal para evitar ressecamento e sangramento, evitar banhos quentes e roupas pesadas.

Resende orientou os pais a ficarem atentos ao comportamento das crianças, indicando que, “no calor, é mais comum observar tosse, coceira no nariz, ressecamento da mucosa ocular, falta de ar e urina com coloração mais escura. Se esses sintomas estiverem acompanhados de febre alta, confusão mental e cansaço extremo, é necessário procurar atendimento médico.”

Altas Temperaturas Previstas: Segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), a previsão é que a temperatura máxima em Goiânia alcance 39° nos próximos dias. Já em cidades da região Norte e Nordeste, espera-se que supere os 41°. O aumento nas temperaturas é atribuído a um sistema de alta pressão, dificultando a formação de nuvens e contribuindo para o aquecimento do ar e da superfície.