Governador Ronaldo Caiado participa de encontro de líderes em Buenos Aires, na Argentina

O governador Ronaldo Caiado participa nesta sexta-feira (22/09) do 11º encontro do Grupo Liberdade e Democracia, em Buenos Aires, na Argentina. Às 11h30, o chefe do Executivo goiano será um dos palestrantes do painel “Como combater o populismo cultural e fortalecer uma narrativa de liberdade”. O evento terá transmissão on-line no canal da Fundación Libertad no YouTube.

O encontro visa promover análises e discussões para fortalecer a liberdade e a democracia nos países ibero-americanos. A conferência contará com a participação de ex-presidentes da Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México e Costa Rica, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do senador Sergio Moro, e parlamentares estrangeiros.

Assista a transmissão ao vivo nesta sexta-feira (22/09), às 11h30 pelo link: https://www.youtube.com/@FundacionLibertadRosario/featured