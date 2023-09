Atividade econômica em Goiás cresce 9,13% em julho e atinge maior nível da série histórica

Estado conquistou segundo melhor Índice de Atividade Econômica (IBCR) do país, sem ajuste sazonal, no comparativo com o mesmo mês de 2022

No mês de julho, a economia goiana cresceu 9,13%, na comparação com o mesmo mês de 2022 e alcançou o maior nível da série histórica, sem considerar efeitos sazonais. O avanço medido pelo Índice de Atividade Econômica (IBCR) de Goiás, divulgado pelo Banco Central (BC) e validado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), mostra que Goiás obteve o segundo melhor resultado do país no indicador e superou a média nacional que foi de 0,66% no mesmo período.

A análise do BC também mostra que Goiás alcançou a segunda melhor variação mensal com ajuste sazonal (3,57%). O resultado superou o crescimento do Brasil, que foi de 0,44%. “A economia goiana segue se fortalecendo. Temos visto Goiás bater recordes de avanços acima da média nacional atual e a gestão continuará empreendendo esforços para fomentar ainda mais a nossa economia”, analisa o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

No acumulado do ano, o crescimento em Goiás foi de 4,93%. Nesse indicador, o estado ocupou a terceira colocação entre as demais unidades da federação, enquanto a variação nacional foi de 3,21%. No acumulado de 12 meses, Goiás cresceu 3,6% e ocupou a sexta posição. Neste indicador, o crescimento da economia brasileira foi de 3,12%.

O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, celebra a força da atividade econômica do Estado. “Goiás atingiu em julho o maior percentual de toda a série histórica no comparativo com o mesmo mês de 2022 sem ajuste sazonal. A nossa economia está em ascensão, e o índice divulgado pelo Banco Central só reforça essa tendência de crescimento”, pontua Figueiredo.