Governador Ronaldo Caiado firma parcerias com gigantes chinesas em diversos setores estratégicos para Goiás

Follow on X

O governador Ronaldo Caiado iniciou uma missão oficial à China com o objetivo de consolidar e formalizar uma série de acordos que foram sendo estruturados ao longo dos últimos meses. Esta empreitada visa não apenas instalar grandes empresas em Goiás, mas também estabelecer parcerias estratégicas em setores cruciais, como mineração, construção civil, energia solar, tecnologia e fabricação de veículos elétricos.

Durante uma agenda intensa que perpassa quatro cidades chinesas – Xangai, Shenzhen, Weifang e Pequim – o governador lidera um movimento histórico em busca de investimentos, modernização e inovação tecnológica para o estado. Ronaldo Caiado expressou a importância de atrair investimentos estrangeiros capazes de impulsionar o desenvolvimento de Goiás, em sintonia com o crescimento econômico chinês.

A comitiva, composta por autoridades e representantes de diversos segmentos, tem como um dos pontos de destaque a oficialização da instalação de empresas renomadas em Goiás. Entre elas, a mineradora CMOC, que confirmou investimentos de R$ 3 bilhões no estado após visitas de seus empresários a Catalão e Ouvidor, e a Chint Power, especializada em sistemas de energia solar, que se instalará em Itumbiara, no sul goiano.

Além disso, a missão inclui acordos estratégicos com empresas líderes globais como a Huawei e a BYD. A assinatura de compartilhamento de tecnologias de ponta, incluindo inovações em imagem oftalmológica de alta resolução e a produção de carros conectados à internet 5G, reforça o compromisso de Goiás com o avanço tecnológico.

Outro ponto crucial dessa missão é a visita à Weichai Group em Weifang, empresa líder na produção global de motores elétricos para caminhões, que já está em tratativas para estabelecer uma fábrica em Itumbiara. Essa parceria impulsionará Goiás para se tornar um polo produtor e não apenas importador, impactando não apenas a economia local, mas também a posição estratégica do estado no cenário nacional.

A viagem também abrange parcerias na área de educação e pesquisa. A formalização do intercâmbio entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Universidade de Hebei, bem como a assinatura de acordos sobre Mudanças Climáticas e Tecnologias Inovadoras com a Tsinghua University em Pequim, sinalizam um investimento no desenvolvimento acadêmico e tecnológico de Goiás.

Por fim, a presença e reuniões com gigantes multinacionais como a CREC4, que atua em áreas vitais como infraestrutura, construção civil e mercado imobiliário, marcam um compromisso sólido em fortalecer o desenvolvimento industrial e econômico de Goiás.

Esta missão histórica, liderada pelo governador Ronaldo Caiado e sua comitiva, reforça o compromisso do estado em estabelecer parcerias estratégicas para impulsionar a economia local, trazendo inovação, tecnologia e investimentos que moldarão o futuro de Goiás.