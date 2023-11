Ampliação da rede de água e esgoto sanitário da Saneago beneficiam milhares em Goiás

A Saneago, responsável pelos serviços de saneamento em Goiás, tem desempenhado um papel fundamental na expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. Nos últimos quatro anos e meio, o esgotamento sanitário alcançou 940 mil novos goianos, totalizando 4,4 milhões de cidadãos atendidos.

Goiás, o sétimo maior estado do Brasil em extensão territorial, com mais de 340 mil km², tem visto um aumento significativo na cobertura de saneamento, com a Saneago instalando mais de 33 mil quilômetros de rede de distribuição de água tratada em todas as regiões, do norte ao sul e do leste ao oeste. Desde 2019, a cobertura de esgotamento sanitário cresceu de 60% para 72%, e os serviços continuam em expansão.

Presente em 223 cidades, a Saneago atende desde os menores municípios até os grandes centros urbanos. Um exemplo notável desse compromisso é São Miguel do Araguaia, no extremo norte do estado, onde tanto o abastecimento de água tratada quanto o esgotamento sanitário atendem respectivamente a 95% e 90% da população urbana.

No extremo sul, em Itajá, com 100% de atendimento da população urbana para abastecimento de água, a cidade se destaca com índices de perdas na distribuição de água abaixo da média nacional, o que reflete um trabalho constante de manutenção da rede.

Do leste ao oeste, em Mambaí, a cobertura de água tratada também chega a 100% da população urbana, com investimentos para acompanhar o crescimento da cidade, especialmente no turismo ecológico. Enquanto isso, em Aragarças, no extremo oeste, a captação de água é realizada no Rio Araguaia, com uma Estação de Tratamento de Água e reservatórios para atender toda a população.

A preocupação da Saneago é uniforme em todo o estado, independentemente do tamanho ou localização dos municípios atendidos. O compromisso é garantir o abastecimento de água em quantidade e qualidade para todos os cidadãos, sem distinção, como destaca o presidente da empresa, Ricardo Soavinski. Este esforço contínuo reflete o compromisso em oferecer saneamento básico de qualidade e água tratada a todos os cidadãos de Goiás.