Psiquiatria Rio de Janeiro – Quando uma palavra pode mudar o dia de alguém

No cotidiano, muitas vezes, subestimamos o poder que as palavras têm sobre o bem-estar de outras pessoas. Mas o fato é que, uma simples atitude gentil, pode melhorar o dia de alguém que está passando por dificuldades.

Nosso poder de influenciar o nosso ambiente muitas vezes começa com um diálogo, causando um impacto duradouro e positivo na vida de outras pessoas.

Uma pequena interação pode gerar laços inesperados, mostrando que, em um mundo muitas vezes apressado, nossas conversas cotidianas têm o poder de fazer a diferença. Às vezes, tudo o que o outro precisa é ouvir uma palavra de encorajamento para se sentir valorizado e compreendido. Demonstrar que você valoriza a presença do outro é simples basta você pode começar a dizer: “estou aqui com você”, “estamos juntos”. Parece difícil no começo, mas o importante é tentar!

E você está precisando conversar com alguém?

Dra. Paula Kochhann

Psiquiatria e Psicoterapia

CRM-RS 46847 / CRM-RJ 5201043080

