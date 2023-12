Governador Ronaldo Caiado firma parceria inédita entre Governo de Goiás e PRF para integração de comunicação e inteligência

Na tarde desta terça-feira (05/12), o governador Ronaldo Caiado consolidou uma parceria inovadora entre o Governo de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dos estados de Goiás e Distrito Federal. O termo de cooperação técnica assinado visa aprimorar a comunicação entre as forças de segurança, fortalecendo a segurança pública por meio do compartilhamento de informações sobre ocorrências, suspeitos, dados veiculares, sistemas de informática e imagens de câmeras de monitoramento.

A solenidade ocorreu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, com a presença da liderança dos órgãos envolvidos. O acordo, com validade de cinco anos, oficializa uma parceria já existente e amplia significativamente o intercâmbio de dados entre as forças policiais. Ronaldo Caiado enfatizou a expectativa de avanços no combate ao crime, particularmente em rodovias, regiões de divisa e municípios do Entorno do DF.

“A integração garante uma capacidade de antecipação em situações críticas, principalmente de assaltos de grandes organizações e transportes de cargas grandes de drogas”, ressaltou o governador, elogiando a determinação das forças de segurança. O superintendente regional da PRF em Goiás, Tiago Queiroz, destacou que a parceria agilizará a conexão entre as forças policiais, impedindo que o território goiano seja utilizado como ponto logístico para o crime organizado.

O Governo de Goiás está expandindo o sistema de comunicação em rádio para garantir cobertura total no estado, conectando mais de 1,2 mil km de rodovias, abrangendo áreas do Entorno do DF e mais de 150 municípios. O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, sublinhou a importância da integração como uma das principais vertentes da gestão de Caiado.

Na semana passada, o governo assinou um acordo semelhante com a PRF no âmbito da Secretaria da Economia, visando aumentar a eficiência da fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal. O resultado da integração já se reflete nos índices criminais, com Goiás sendo o terceiro estado que mais reduziu a taxa de homicídios entre 2020 e 2021, de acordo com o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A redução dos homicídios em relação a 2018 é ainda mais expressiva, alcançando 35%. O número total de homicídios em 2021 diminuiu 16,8%, evidenciando o impacto positivo da integração nas operações de segurança.