Deputado Dr. George Morais pleiteia reconhecimento oficial para diversos municípios

O experiente parlamentar Dr. George Morais, representante do PDT, está empenhado em conferir reconhecimento oficial a diversos municípios goianos por meio da apresentação de seis projetos de lei. Essas propostas visam atribuir títulos honoríficos a localidades que se destacam por suas atividades socioeconômicas notáveis, singularidade e relevância tanto no âmbito estadual quanto nacional. Os projetos estão atualmente em fase de análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avaliará os aspectos constitucionais, jurídicos e legais.

O Projeto de Lei de número 8180/23, por exemplo, busca conferir ao município de Rio Verde o título de “Capital do Cooperativismo”. A justificativa ressalta a posição central da cidade na promoção e conscientização dos princípios cooperativistas, especialmente durante a Semana do Cooperativismo, dedicada à disseminação de conhecimento por meio de palestras sobre educação financeira, atividades educativas e culturais. Destaca-se ainda o papel de Rio Verde como polo agregador de cooperativas de serviços e produtos em toda a Região Sudoeste de Goiás.

Outra proposta, sob o número 8182/23, tem como objetivo atribuir a Jataí o título de “Capital da Agroindústria”. Embasado em dados da pesquisa da Horizon Company, o deputado destaca que o município se destaca como um polo agroindustrial entre mais de 4 mil municípios brasileiros, ocupando o primeiro lugar em competitividade agrícola na produção de grãos, com notável potencial de expansão, principalmente na produção de milho safrinha.

O projeto de lei de número 8184/23 propõe incluir a Marcha para Jesus de Cidade Ocidental no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás. O evento, que reuniu mais de 11 mil pessoas na última edição, é considerado um momento significativo não apenas para as igrejas evangélicas, mas para toda a comunidade cristã da cidade.

A tradição das águas termais de Caldas Novas inspirou o projeto de lei de número 8185/23, que busca conferir à cidade o título de “Capital das Águas Quentes”. Reconhecido pelo turismo terapêutico e de relaxamento proporcionado por suas fontes naturais, o polo turístico contribui positivamente para a projeção do Estado como destino turístico, estimulando investimentos públicos e privados na região.

O município de Cristalina também é alvo da atenção legislativa, conforme o projeto de lei de número 8186/23, que propõe atribuir a cidade o título de “Capital dos Cristais”. A região, com uma rica história na exploração e comercialização de cristais, destaca-se nacionalmente e impulsiona a economia local, atraindo garimpeiros, comerciantes e turistas interessados no artesanato mineral.

Finalizando a série de propostas, o projeto de lei de número 8187/23 visa conferir a Campos Verdes o título de “Capital das Esmeraldas”. Reconhecida nacionalmente como um polo na produção e comércio de esmeraldas, a cidade desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e atrai investimentos, especialmente durante a realização da Feira Internacional das Esmeraldas desde 2002.