Goiás teve redução significativa nos índices de homicídios, revela Atlas da Violência

O estado de Goiás continua a trajetória histórica de diminuição nos indicadores de crimes violentos, conforme apontado pelo Atlas da Violência divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nesta terça-feira (05/12). Entre os anos de 2020 e 2021, o estado registrou uma queda notável de 18% nos casos de homicídios, superando a média nacional que apresentou uma redução de 4,8%.

De acordo com os dados, Goiás ocupou a terceira posição entre os estados que mais reduziram a taxa de homicídios no período mencionado. Em comparação com 2018, a redução chega a expressivos 35%. O número total de homicídios também acompanhou essa tendência, apresentando uma diminuição de 16,8%, passando de 2.177 casos em 2020 para 1.812 em 2021.

O governador Ronaldo Caiado destaca que os investimentos na área da segurança pública têm sido prioridade em sua gestão, e os resultados positivos são evidenciados por esses dados. Ele ressalta a importância da integração das forças policiais, do uso de tecnologia, da informação e da formação de policiais preparados para lidar com a realidade do crime, destacando que a segurança pública é fundamental para a preservação do Estado Democrático de Direito.

Um aspecto notável do levantamento é a “queda sistemática e persistente” das taxas de letalidade em seis Unidades Federativas, incluindo Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo.

No que diz respeito aos homicídios por arma de fogo, Goiás se destaca como o segundo estado brasileiro com a maior redução, registrando uma diminuição de 27% em 2021 em comparação com o ano anterior. A redução desde 2018 chega a 48%, contrastando com a média nacional de apenas 2%.

A proteção da juventude também é evidenciada, com uma queda de 24,9% na taxa de homicídios de jovens (15 a 29 anos) entre 2020 e 2021, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte e Acre. Notavelmente, a redução entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos em Goiás alcança expressivos 43,8%, superando a média nacional de 12,9%.

Além disso, a análise aponta uma significativa redução de 17% nos homicídios de pessoas negras em Goiás, enquanto o país registra uma queda de apenas 3,5%. Quando considerada a taxa de homicídios, a redução no estado é ainda mais expressiva, alcançando 20,9%, em contraste com a média nacional de 3,9%.

Os resultados indicam que o estado de Goiás continua a trilhar um caminho positivo na redução da violência, destacando a eficácia das medidas implementadas na área de segurança pública.