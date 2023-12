Assembleia Legislativa de Goiás celebra os 63 anos da Universidade Federal de Goiás em sessão solene

Follow on X

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) foi palco de uma solenidade marcante nesta quarta-feira, 6, em honra aos 63 anos de história da Universidade Federal de Goiás (UFG). A iniciativa, proposta pela deputada Bia de Lima (PT), reuniu diversas personalidades do corpo estudantil e técnico da instituição, culminando na entrega do Certificado de Mérito Legislativo.

A sessão solene foi prestigiada por notáveis nomes, incluindo a reitora da UFG, Angelita Pereira Lima; a vereadora por Goiânia Aava Santiago (PSDB); o reitor da Universidade Federal de Jataí, Américo Nunes da Silveira Neto; e outros representantes de destaque. A atmosfera reverberou a importância da UFG não apenas como um pilar educacional, mas como uma força propulsora do progresso em Goiás.

A deputada Bia de Lima, proponente da homenagem, enfatizou o papel transformador da universidade em sua própria trajetória. “Sou egressa da UFG e devo a esta instituição a base necessária para liderar na educação. Estamos aqui para reconhecer e defender incansavelmente a importância da educação”, destacou.

Além disso, a reitora Angelita Pereira Lima sublinhou a relevância da UFG no panorama nacional e internacional, enfatizando seu compromisso com a cultura, ciência e inclusão. Ela agradeceu a homenagem e ressaltou os esforços da instituição em garantir acesso à educação superior, destacando que apenas uma parcela pequena da juventude brasileira tem essa oportunidade.

Os discursos ressaltaram a luta histórica para o estabelecimento e crescimento da UFG, lembrando figuras como o professor Colemar Natal e Silva, responsável por fundar a instituição em um momento de desafios e incertezas. O evento prestigioso contou com a presença de 245 personalidades ligadas à UFG, demonstrando a relevância e o impacto dessa instituição no cenário educacional e social de Goiás.