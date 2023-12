Deputado Anderson Teodoro propõe iniciativa legislativa para valorização dos agricultores goianos

Em uma inciativa que visa enaltecer o trabalho incansável dos agricultores goianos, o deputado Anderson Teodoro, membro do partido Avante, apresentou o projeto de lei n°7720/23. A proposta busca instituir a Campanha Estadual de Valorização dos Agricultores Goianos, almejando promover ações que ressaltem a importância crucial desses profissionais para o desenvolvimento socioeconômico de Goiás.

O parlamentar esclarece que os agricultores desempenham uma função vital ao se dedicarem diariamente às tarefas no campo, envolvendo desde o preparo do solo até o manejo de pragas e doenças nas lavouras, com o objetivo primordial de aumentar a produtividade. Anderson enfatiza que esses esforços são fundamentais para garantir o abastecimento de alimentos à sociedade brasileira, destacando a desafiadora, porém crucial, tarefa enfrentada por esses trabalhadores.

“Seus esforços e dedicações são de extrema importância para a sustentabilidade e a prosperidade do setor agrícola, garantindo o acesso a alimentos de qualidade para toda a população,” sublinhou o deputado.

Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) indicam que o Brasil pode ser responsável por até 40% do aumento na comercialização de produtos agrícolas nos próximos anos. Além disso, a agricultura desempenha um papel significativo no desenvolvimento socioeconômico e cultural de municípios com até 20 mil habitantes, sendo que aproximadamente 90% da base econômica dessas localidades provém da agricultura.

No contexto nacional, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) revela que cerca de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 teve origem na agricultura e no agronegócio. A proposta do deputado Anderson Teodoro está atualmente em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), sob a relatoria do deputado Karlos Cabral (PSB).