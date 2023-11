Governador Ronaldo Caiado e artistas participam de vistoria às obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora)

Em um esforço conjunto que transcende linhas políticas e fronteiras artísticas, o estado de Goiás testemunhou um momento marcante de apoio à construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), o primeiro hospital público voltado exclusivamente para o tratamento do câncer na região. Esta empreitada, localizada às margens da BR-153, em Goiânia, recebeu na manhã da última quarta-feira (29/11) um impulso significativo com a presença de figuras proeminentes como Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, além do locutor Cuiabano Lima, que expressaram apoio entusiasmado a este investimento crucial.

O governador Ronaldo Caiado, durante sua inspeção no local, expressou sua visão: “No fim do mandato, a grande obra que quero deixar é salvar vidas.” Essa visão é respaldada por um esforço coletivo que já demonstra resultados notáveis, pois, em apenas oito meses desde o início da construção, mais de 40% do complexo já está concretizado. O investimento do Estado, estimado em R$ 180 milhões para a ala pediátrica, está moldando um espaço que proporcionará tratamentos de vanguarda para pacientes sem recursos, utilizando os protocolos mais modernos.

Ressaltando a importância desse empreendimento, o governador Caiado afirmou: “É uma obra que vai dar a todos os pacientes que não têm poder aquisitivo a possibilidade de fazer os tratamentos mais sofisticados, com os protocolos mais modernos.”

O Cora segue um modelo inspirado no renomado Hospital do Amor – Hospital do Câncer de Barretos (SP), fundamentado em práticas observadas em hospitais norte-americanos. A magnitude e grandiosidade da estrutura foram elogiadas pelos apoiadores, com a cantora Maiara destacando: “Isso é Goiás mostrando como se faz saúde, como se trata o povo.”

Além do suporte artístico, a transparência e a eficácia na gestão financeira foram enfatizadas durante a visita. O presidente da organização da sociedade civil Fundação Pio XII, Henrique Prata, enfatizou: “Temos a transparência garantida de onde é mais barato, no país ou não. Tudo que vem para cá está consolidado na prestação submetida ao Tribunal de Contas.”

A necessidade dessa estrutura é reconhecida por prefeitos de 118 cidades, que compartilharam suas experiências e dificuldades para encaminhar pacientes para tratamentos em outros estados. “Um hospital como esse traz mais segurança, conforto, credibilidade e eficiência para o tratamento”, afirmou Marden Júnior, prefeito de Trindade.

O projeto abrange uma área construída de 44,7 mil metros quadrados, dividido em três etapas, e contemplará uma gama diversificada de serviços. Desde leitos até serviços de diagnóstico, salas de infusão de medicamentos, centros de reabilitação, quimioterapia e pronto atendimento 24 horas, até espaços dedicados à família para garantir a humanização dos serviços.

Esse gesto solidário e visionário do Governo de Goiás e o apoio irrestrito da sociedade civil e artistas renomados estão moldando não apenas um complexo hospitalar, mas uma promessa de cuidado, esperança e vida para todos aqueles afetados pelo câncer em Goiás.