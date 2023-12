Governador destaca a importância da produção de conteúdo nas regiões de Goiás em encontro com a imprensa no Palácio das Esmeraldas

Prosseguindo com a série de eventos de confraternização junto a autoridades e imprensa, o governador Ronaldo Caiado recebeu, na manhã desta quarta-feira (06/12), representantes de veículos de comunicação do interior de Goiás, em uma recepção calorosa no Palácio das Esmeraldas, localizado na Praça Cívica, em Goiânia. Cerca de 180 profissionais participaram de um café da manhã, em reconhecimento ao trabalho desempenhado na produção de informações cruciais para a comunidade.

Caiado enfatizou a relevância do interior para o estado de Goiás e para o país, ressaltando sua luta contra o preconceito que, no passado, desvalorizava quem vinha de áreas rurais e cidades pequenas. Ele afirmou que a imprensa desempenha um papel crucial ao demonstrar o contrário, destacando a importância dos veículos do interior para que a população distante dos grandes centros compreenda como os recursos são investidos e aplicados, e como os benefícios funcionam.

Gean Carlo Carvalho, titular da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), acrescentou que pesquisas de mídia em Goiás e no Brasil desmentem a crença de que são os grandes veículos que atraem a atenção das pessoas em busca de informações. Ele enfatizou que as pessoas desejam cada vez mais informações locais, feitas em sua própria cidade.

Valdir Barbosa, presidente da Associação de Rádios Comunitárias de Goiás, destacou a mudança positiva no cenário para os profissionais, com um diálogo estabelecido com a Secom, permitindo uma maior proximidade com a população em cada canto do estado.

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, elogiou a credibilidade dos veículos de comunicação em suas respectivas regiões, reconhecendo a importância das perguntas feitas em cada município para informar a população sobre situações relevantes.

Em 2023, os veículos de comunicação goianos veicularam mais de 135 mil notícias sobre programas, serviços e projetos do Estado. Os principais conteúdos divulgados incluem o avanço do PIB goiano, vacinação contra a Covid-19, serviços de saúde, o Programa Pra Ter Onde Morar, ações do Goiás Social, geração de emprego e segurança pública.