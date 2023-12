Gracinha Caiado é reconhecida com o Prêmio Iris Rezende Machado por destaque no combate às desigualdades sociais em Goiás

Na última quarta-feira (06/12), a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, foi honrada com o Prêmio Iris Rezende Machado, durante o Encontro Anual de Gestores, realizado no Centro de Convenções de Goiânia. O reconhecimento destaca sua significativa contribuição para as políticas sociais em Goiás, especialmente durante o período desafiador da pandemia de Covid-19.

A entrega do prêmio ocorreu no evento promovido pela Federação Goiana dos Municípios (FGM), que reuniu prefeitos de municípios goianos para discutir ações estratégicas visando a administração pública em 2024. Gracinha Caiado expressou a prioridade do Governo de Goiás em desenvolver políticas públicas integradas em colaboração com todos os Poderes.

“Desde o início do mandato de Ronaldo Caiado, tenho buscado trabalhar em parceria com as prefeituras. Esta homenagem indica que estamos no caminho certo, e vamos continuar trabalhando juntos. O sucesso do Goiás Social é resultado do esforço conjunto, esse é o segredo desse êxito”, celebrou Gracinha Caiado. Ela destacou ainda a importância de atender às pessoas em situação de vulnerabilidade, enfatizando que, quando se trata desse público, não importa a filiação partidária.

O presidente da FGM, Haroldo Naves, explicou que a decisão de homenagear Gracinha Caiado foi unânime entre os prefeitos, destacando sua liderança transparente e republicana durante as reuniões semanais com as primeiras-damas, especialmente nos momentos mais desafiadores da pandemia.

Durante a cerimônia, Haroldo Naves ressaltou a crise financeira enfrentada pelos municípios e a importância da parceria com o governo estadual para superar as dificuldades. O vice-governador Daniel Vilela elogiou a capacidade de Gracinha Caiado de compreender as dificuldades dos prefeitos, destacando que muitos dos programas bem avaliados do governo estadual são fruto de seu trabalho.

O prefeito de Goianira e presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Carlão da Fox, agradeceu a dedicação de Gracinha Caiado ao estado de Goiás. O Encontro Anual de Gestores também premiou outros gestores destacados em áreas como gestão pública, saúde e educação. A programação abrange diversas áreas da administração pública, promovendo soluções inovadoras e eficazes para os desafios previstos para o próximo ano. O evento conta com exposições, palestras, seminários e apresentações culturais, com destaque para temas relevantes como a Nova Lei de Licitações, ações estratégicas na saúde e assistência social, além do Programa Minha Casa Minha Vida.