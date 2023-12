Governador Caiado inaugura novo Instituto Médico-Veterinário Legal e moderno Túnel de Tiro para Polícia Científica em Goiás

Follow on X

A Polícia Científica de Goiás acaba de receber um robusto reforço em suas instalações, graças a um investimento de mais de R$ 2,1 milhões. Nesta quarta-feira (20/12), o governador Ronaldo Caiado inaugurou duas estruturas cruciais: o avançado Instituto Médico-Veterinário Legal (IML-VET) e o Túnel de Tiro do Laboratório de Balística Forense, ambos situados no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

Caiado expressou grande satisfação ao destacar a singularidade e o avanço representado pelo túnel balístico, enfatizando seu orgulho em alinhar o estado com a vanguarda em diversas frentes. Ele também ressaltou a importância do IML-VET, reafirmando o compromisso do estado na defesa dos animais e na punição rigorosa contra maus-tratos.

Renato Brum, à frente da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), enfatizou o valor atribuído à ciência e ao meticuloso trabalho da Polícia Científica, que opera de forma silenciosa, porém fundamental, apoiando as ações da polícia judiciária. Elogiou também o comprometimento dos membros da corporação.

Ricardo Matos, superintendente técnico da Polícia Científica, apontou que o IML-VET fortalecerá a luta contra a crueldade animal, enquanto a equipe de Balística foi descrita como extremamente eficaz. Simelli Peres, chefe do Grupo de Proteção Animal, enfatizou a importância da nova unidade na rápida resolução de casos de abandono e maus-tratos.

As novas instalações são pioneiras no Brasil. O IML-VET, financiado por fundos de acordos penais e emendas parlamentares, é equipado para realizar exames detalhados em animais, vivos ou mortos. O Túnel de Tiro, por sua vez, com financiamento estadual, é um ambiente projetado para suportar intensa atividade balística, visando a precisão das investigações e a saúde dos policiais.

Na cerimônia de inauguração, Caiado enfatizou a importância da integração e colaboração entre as forças de segurança, comparando a necessidade de trabalho em equipe na medicina com a sinergia necessária para a eficácia na segurança pública, reiterando o objetivo do estado de Goiás em fortalecer a justiça e combater a impunidade.