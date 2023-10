Goiás registra mais de 6 mil novas vagas de emprego em agosto

Setor de serviços é destaque, com 3.153 novos postos de trabalho com carteira assinada; no acumulado do ano, quase 70 mil vagas foram criadas em 2023

Goiás criou mais de 6,1 mil novos postos de trabalho no mês de agosto deste ano, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (02/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo é reflexo de 80.421 admissões e 74.270 desligamentos.

O número representa um crescimento de 13,17% em relação a geração de empregos no mês anterior, quando foram registradas 5.435 vagas. O setor de serviços permanece como destaque, responsável por 3.153 novos cargos do valor total. Destes, 1.373 foram relativos às atividades de administração pública, defesa, seguridade social, saúde humana e serviços sociais. Em seguida, aparecem as subáreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 1.018 postos de trabalho com carteira assinada.

Na sequência, está o setor de comércio, que registrou com 1.865 empregos, seguido pela indústria goiana (881) e setor de construção (377). Já o setor agropecuário, teve uma ligeira queda (125 postos). Assim, no acumulado dos oito primeiros meses do ano, o saldo da geração de empregos em Goiás segue positivo, com 69.812 vagas abertas ao longo de 2023.

“A economia goiana continua crescendo, com o setor de serviços na liderança da geração de empregos, refletindo os esforços do Governo de Goiás em constantemente capacitar e qualificar mão de obra”, declara o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Brasil

Em todo o território nacional, foram abertas 220.844 vagas formais de trabalho em agosto, resultado de 2.099.211 admissões e 1.878.367 desligamentos. Comparativamente, também representa um aumento em relação ao mês de julho, quando foram contabilizados 142.702 novos postos de trabalho no país.