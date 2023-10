Governador Ronaldo Caiado inaugura Escola do Futuro em Valparaíso de Goiás

Unidade oferece cursos gratuitos nas áreas de robótica, eletrônica e inteligência artificial; inauguração foi seguida de entrega de cartões dos programas Mães de Goiás e Dignidade

O estímulo à inclusão digital como política pública ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (03/10), com a inauguração da Escola do Futuro de Goiás (EFG) Paulo Renato de Souza, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A unidade, que recebeu investimento de R$ 23 milhões, foi oficialmente entregue pelo governador Ronaldo Caiado e está aberta para inscrições de interessados.

“Será uma escola de referência nessa área de inovação, tecnologia, automação, robótica e inteligência artificial. E, como resultado, vai gerar qualidade de vida, renda, salário, dignidade, ou seja, a emancipação das pessoas”, afirmou Caiado, após visitar os laboratórios e salas de aula. Esta é a segunda unidade construída na região – a primeira fica em Santo Antônio do Descoberto – e possui capacidade para receber até 1,2 mil estudantes por dia.

“Um local que vai transformar vidas, especialmente de muitos jovens que precisam estar habilitados para ocupar as funções necessárias e bem remuneradas de nosso país, que são vinculadas às habilidades digitais”, definiu o vice-governador Daniel Vilela. O prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró, destacou o empenho do Estado no auxílio aos municípios. “O governo Caiado é pé no chão e respeita o cidadão”, salientou o gestor. “Valparaíso cresceu com sua gestão e o maior exemplo está aqui, com essa escola”.

Por meio do Goiás Social, as Escolas do Futuro são uma iniciativa de educação gratuita e de qualidade para jovens do ensino médio, superior e pessoas que procuram recolocação profissional ou querem empreender. Foram criadas em 2021 mediante convênio firmado entre a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (Secti) e a Universidade Federal de Goiás (UFG).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.efg.org.br. Conforme o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto, a grande procura por cursos na região demonstra que há uma demanda reprimida. “No Entorno de Brasília abrimos, só neste ano, 1,7 mil vagas e tivemos 2,66 mil inscritos”.

Benefícios

A inauguração da Escola do Futuro foi seguida pela entrega de 1.147 cartões de programas do Goiás Social. Desse total, são 121 benefícios do Dignidade, que atende pessoas idosas entre 60 e 64 anos com R$ 300,00 mensais, e outros 549 cartões do Mães de Goiás, voltado às mulheres com crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Já pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), foram repassados 477 cartões do Aluguel Social, que concede subsídio de R$ 350 por mês, durante 18 meses, para famílias em situação de vulnerabilidade. “Esse programa é único no Brasil para proteger e acolher famílias em estado de vulnerabilidade. Não existe em estados que tem até mais condição financeira que o nosso”, salientou o presidente da agência, Alexandre Baldy.

A manicure Tânia Rocha, de 58 anos, se emocionou ao receber o cartão. Com uma série de problemas de saúde, ela está morando de favor com uma amiga e agora pretende procurar um novo lugar para viver. “Já morei de aluguel, mas adoeci e parei de trabalhar. Aí tive que entregar o imóvel e não tinha para onde ir. Então, isso aqui significa muito para mim. Fazendo meus bicos, vou conseguir completar o valor”, explicou.