Nutrologia Goiânia – Quando é indicada fazer a reposição hormonal masculina?

No que diz respeito ao eixo hormonal, ele desempenha um papel crucial na regulação da produção de hormônios. Começando no hipotálamo, uma parte do cérebro, um hormônio é liberado para estimular a hipófise, uma glândula localizada na base do cérebro. A partir daí, o GnRH estimula a liberação de LH e FSH na hipófise. Esses dois hormônios atuam nos testículos, estimulando a produção de testosterona e o processo de espermatogênese, que é a produção de espermatozoides saudáveis.

No entanto, quando uma pessoa introduz testosterona exógena, independentemente de estar fazendo uma reposição hormonal ou não, isso pode levar ao bloqueio desse eixo hormonal.

Esse bloqueio do eixo hormonal pode ter consequências significativas se a pessoa decidir interromper o uso de testosterona exógena após um período prolongado.

Portanto, é fundamental ter cautela ao considerar o uso de testosterona exógena e fazê-lo sob a orientação de um profissional de saúde. A interrupção do uso deve ser cuidadosamente planejada e monitorada para minimizar o risco de deficiência hormonal.

