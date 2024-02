Goiás registra início de ano promissor com mais de 3.200 novas empresas em Janeiro de 2024

O estado de Goiás apresentou um início de ano excepcional no que diz respeito à abertura de novas empresas, com 3.243 registros efetuados apenas em janeiro de 2024. Este volume representa um aumento de 21% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram abertas 2.688 empresas. Tal marca estabelece o recorde de aberturas para o mês de janeiro desde 2020, conforme apontam os dados divulgados pela Junta Comercial de Goiás (Juceg).

Esse crescimento expressivo no número de novos negócios posiciona Goiás como líder entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste na criação de empresas, de acordo com os registros da RedeSim. Euclides Barbo Siqueira, presidente da Juceg, manifesta otimismo com os resultados. “Os números que observamos neste início de ano são muito promissores e nos fazem acreditar em um ano recorde em termos de novas empresas,” afirma.

Detalhando os segmentos das novas empresas, a maior parcela, com 440 registros, pertence ao setor de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Seguem-se serviços não especificados anteriormente, com 241 registros, e o comércio varejista de bebidas, que contabilizou 210 novas empresas em janeiro.

No que se refere à distribuição geográfica das empresas em Goiás, Goiânia lidera com 339.933 empresas registradas, seguida por Aparecida de Goiânia e Anápolis, com 82.497 e 65.045 empresas, respectivamente. Completam a lista das cidades com mais empresas registradas no estado Rio Verde, Valparaíso de Goiás e Luziânia, demonstrando a diversidade e o dinamismo econômico de Goiás.