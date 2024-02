Programa de saúde bucal do Estado de Goiás beneficia mais de mil pacientes mensalmente

Mensalmente, mais de mil indivíduos têm sua saúde bucal aprimorada graças ao programa implementado pelo Governo de Goiás, através do Centro Estadual de Odontologia Sebastião Alves Ribeiro (Coeg). Esta iniciativa, parte da Secretaria de Estado da Saúde (SES), situa-se na capital e é operacionalizada através do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo um leque completo de serviços em diversas áreas da odontologia.

Sônia Chicarolli Silveira, a diretora-geral do Coeg, detalha como o centro se tornou um ponto de referência para os residentes de Goiás em busca de cuidados odontológicos especializados. Os pacientes, antes de chegarem ao Coeg, passam por uma avaliação em unidades básicas de saúde locais. Profissionais da área fazem a primeira avaliação e, se necessário, encaminham o paciente para o sistema de regulação, que posteriormente os direciona ao Coeg conforme a disponibilidade de vagas.

No decorrer de 2023, o Coeg prestou assistência a 14.285 usuários, realizando 19.893 procedimentos em especialidades como endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial e ortodontia, incluindo a confecção de 694 próteses dentárias. Este serviço, intensificado no último ano, tem sido de grande valia para os cidadãos dos diversos municípios atendidos.

Com uma equipe de cinco técnicos especializados no laboratório da unidade, o Coeg tem orgulho no impacto positivo que as próteses dentárias proporcionam. Segundo Sônia Chicarolli, esses dispositivos não apenas melhoram a mastigação e estética dos pacientes, mas também impulsionam a comunicação e a autoestima.

Um exemplo tocante do impacto do trabalho do Coeg é a história de Rita Alves da Silva Rocha, moradora de Goiânia e beneficiária de uma das próteses. Antes do tratamento, Rita sentia vergonha de sua aparência e evitava atividades sociais. Hoje, com a nova prótese, ela redescobriu a alegria de sorrir e participar da vida comunitária.

O Centro Estadual de Odontologia, localizado estrategicamente no centro da cidade, na Rua 68, está aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, oferecendo tratamentos que variam em duração, de médio a longo prazo. A equipe do Coeg, composta por 42 dentistas dedicados, trabalha incansavelmente para garantir que cada paciente receba o cuidado necessário, reafirmando o compromisso do Governo de Goiás com a saúde bucal de sua população.