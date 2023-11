Goiás gera mais de 4,4 mil empregos em setembro, destacando crescimento no Setor comercial

Goiás registrou a criação de 4.489 novos postos de trabalho no mês de setembro deste ano, de acordo com os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (30/10). Esse saldo positivo é resultado de 74.409 contratações contra 69.920 desligamentos.

O setor de comércio se destacou na geração de empregos, com 1.906 novas vagas, abrangendo uma variedade de atividades comerciais, incluindo reparação de veículos automotores e motocicletas. Em seguida, o setor de serviços contribuiu com 1.643 novos postos de trabalho, seguido pela indústria, com um saldo positivo de 1.162 empregos.

Dentro do setor de serviços, atividades como informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foram as que mais se destacaram, gerando 972 empregos formais. Em segundo lugar, atividades de alojamento e informação (566), seguido por transporte, armazenagem e correio (482), e atividades de administração pública, defesa, seguridade social, saúde humana e serviços sociais (317). Assim, no acumulado dos nove primeiros meses do ano, Goiás mantém um saldo positivo na geração de empregos, com a abertura de 74.301 vagas ao longo de 2023.

“Os novos dados refletem a importância do setor de comércio, um dos pilares da economia goiana em que continuamos a investir, incentivando e capacitando empreendedores em todo o estado, à exemplo da 2ª edição Expo Anápolis que ocorreu recentemente”, destaca o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

No cenário nacional, o Brasil registrou a abertura de 211.764 vagas formais de trabalho em agosto, resultado de 1.917.057 admissões e 1.705.293 desligamentos. Esta cifra mostra uma pequena diminuição em comparação ao mês de agosto, quando o país contabilizou a criação de 220.844 novos postos de trabalho.