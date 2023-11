Consulta pública estabelecida pelo Governo de Goiás para diretrizes industriais em novos Distritos de Anápolis e Aparecida de Goiânia

Follow on X

O Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), iniciou uma consulta pública visando a definição dos critérios de instalação para indústrias nos recentes territórios do DaiaPlam, localizado na Plataforma Logística Multimodal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), e no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia.

Este processo, iniciado em 31 de outubro, se estenderá por 15 dias úteis, oferecendo à sociedade a oportunidade de enviar sugestões por meio do e-mail [email protected], administrado pelo Departamento de Protocolo da companhia. O campo de assunto do e-mail deve conter a frase “Sugestões para editais do DaiaPlam e Dianot”.

Francisco Jr, presidente da Codego, ressalta a intenção de garantir transparência, divulgação ampla e igualdade de oportunidades aos interessados em adquirir espaços nos novos distritos. Ele enfatiza que a meta é selecionar empresas capazes de investir, gerar empregos e promover o desenvolvimento em Goiás.

Além disso, destaca a importância do diálogo com os potenciais interessados para aprimorar os critérios, encorajando entidades classistas a participar e oferecer sugestões dentro do prazo estipulado.

Pedro Sales, secretário de Estado da Infraestrutura, sublinha a ênfase do governo de Ronaldo Caiado em ações pautadas pelo diálogo e transparência. Ele reforça a abertura para sugestões e participação, com o objetivo final de apresentar editais capazes de atrair grandes empresas e indústrias para o estado.

Após o término do período de sugestões, será realizado um chamamento público para empresas interessadas em investir no estado, visando a aquisição de áreas nos dois distritos.

O DaiaPlam, com uma área de 1,7 milhão de m², integra a Plataforma Logística Multimodal do complexo Daia, oferecendo infraestrutura adequada para novas indústrias, com pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Por sua vez, o Dianot, localizado na Região Metropolitana de Goiânia, abrange uma área de 2 milhões de m², com capacidade para receber mais de 200 empresas. Este novo parque industrial tem o potencial de se tornar o segundo maior de Goiás e gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos.