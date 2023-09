Frente fria deve amenizar calor em Goiás

Siga no Twitter

A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), é que a temperatura caia a partir da próxima sexta-feira (29) para sábado (30), com chegada de uma frente fria vinda da Região Sudeste do Brasil. A frente fria trará chuvas fortes e eventualmente granizo ao estado.

As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar devem prevalecer em Goiás, pelo menos, até o fim da próxima sexta-feira (29/09), quando chega ao estado a frente fria.

FRENTE FRIA

A previsão é do boletim divulgado pelo Cimehgo, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) no domingo (24).

“É possível que, até sexta, a umidade do ar caia até a 14% durante a tarde. Portanto, todos nós vamos ter que nos hidratar bastante para evitar problemas de saúde”, alerta a secretária Andréa Vulcanis.

A frente fria vai provocar pancadas de chuva, que em alguns municípios podem ser fortes. Em casos específicos, pode haver rajadas de vento e granizo.