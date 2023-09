Agehab entrega cartões do Aluguel Social em Águas Lindas

Siga no Twitter

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entregam, nesta terça-feira (26/09), a partir das 8 horas, 424 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social no município de Águas Lindas, durante ação do Goiás Social na cidade.

O evento, que terá também atendimentos de outros órgãos, será realizado na Praça da Bíblia, bairro Jardim Brasília. As famílias convocadas para o Aluguel Social devem comparecer com documento de identificação oficial com foto. Atualmente, são cerca de 40 mil famílias goianas que recebem o benefício.

“Apenas em Águas Lindas, são mais de 2,5 mil famílias sendo atendidas pela modalidade, neste momento, às quais serão somadas a entrega desta terça-feira”, explica o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

ALUGUEL SOCIAL

Os beneficiados, por 18 meses, recebem R$ 350/mês, que devem ser usados exclusivamente para locação de moradia. “Temos um controle rígido para saber como as famílias usam o Aluguel Social. Caso seja notada alguma irregularidade, a pessoa é notificada e precisa corrigir o problema. A oportunidade é para quem realmente precisa ser beneficiado”, enfatiza o presidente.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, idealizador do programa, lembra que o Aluguel Social foi criado em 2021 para atender às famílias que passaram dificuldades durante a crise gerada pela pandemia de Covid-19.

“As famílias que estão em situação de vulnerabilidade social continuam tendo o suporte do governo para que consigam pagar o aluguel durante um ano e meio após a entrada no programa. Há situações que já não podem esperar pela construção de novas unidades”, explica.

MAIS EMPREGOS

Em Águas Lindas de Goiás, assim como em todas as entregas dos cartões do programa que vem sendo realizadas, haverá ainda a ação do programa Mais Empregos, comandado pela Secretaria de Estado da Retomada, que visa dar auxílio profissionalizante às famílias beneficiadas.

A iniciativa oferece, nos locais de entrega dos cartões, atendimento para encaminhamento a vagas de emprego e a cursos de formação profissional.

SERVIÇO

Assunto: Evento Goiás Social – Entrega de Cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Águas Lindas

Data: 26 de setembro de 2023, terça-feira

Horário da solenidade: 8 horas

Atendimento ao público: das 9 às 17 horas

Local: Praça da Bíblia

Endereço: Avenida JK, quadra 53, ao lado do Colégio Olavo Bilac, Jardim Brasília – Águas Lindas de Goiás