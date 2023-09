Caiado cumpre agenda em Águas Lindas de Goiás, nesta terça

O governador Ronaldo Caiado cumpre, nesta terça-feira (26/09), ampla agenda de trabalho em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF). No primeiro compromisso, às 8 horas, entrega 3.761 benefícios sociais, sendo 3.131 cartões do Mães de Goiás, programa que concede R$ 250 mensais para mulheres com filhos até seis anos de idade e em situação de vulnerabilidade social.

Além de 206 cartões do programa Dignidade, que beneficia com R$ 300 mensais pessoas que tenham entre 60 anos e 64 anos, 11 meses e 29 dias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Serão distribuídos ainda, 424 cartões do Aluguel Social.

Na ocasião, Caiado também assina ordem de serviço das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água no município. Com investimento total de R$ 33,4 milhões, beneficiará cerca de 90 mil pessoas, em 28 bairros. No mesmo evento, o governador fará o descerramento da placa de inauguração da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Águas Lindas de Goiás.

Em seguida, às 10h10, Caiado vistoria as novas instalações das unidades especializadas da Polícia Civil: Deam, Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri).

O valor do recurso empregado é de R$ 588.605,25, de origem da emenda parlamentar do ex-deputado federal João Campos, por meio do Ministério da Justiça.

SERVIÇO

Assunto: Caiado entrega benefícios, autoriza obras da Saneago e inaugura delegacia em Águas Lindas de Goiás

Quando: Terça-feira (26/09)

8h: Entrega de cartões do Mães de Goiás e programa Dignidade; assinatura de ordem de serviço das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e inauguração de delegacia

Onde: Avenida JK, n° 0, Q. 53, Área especial, Jardim Brasília ao lado do Colégio Estadual Olavo Bilac, Águas Lindas de Goiás (GO)

10h10: Vistoria às novas instalações das unidades especializadas da Polícia Civil

Onde: Avenida Adália, n° 680, Jardim Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás (GO)