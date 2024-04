Fernando Haddad marca presença em eventos cruciais do FMI e do Banco Mundial nesta semana

Esta semana, Washington será o palco para uma série de eventos internacionais significativos com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele estará na reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além de marcar presença na segunda reunião da Trilha Financeira do G20. Os debates vão abordar pautas importantes como a reforma tributária global e estratégias para uma transformação ecológica.

Um dos pontos altos da agenda de Haddad é a promoção do Plano de Transformação Ecológica do Brasil, que foi lançado durante a COP28 no ano passado. O plano visa impulsionar o desenvolvimento sustentável e remodelar a globalização, focando em investimentos que beneficiem o meio ambiente e reduzam disparidades sociais. Este plano abrange áreas como financiamento sustentável, desenvolvimento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e adaptação climática.

Hoje, às 15h, o ministro Haddad participará de um evento no Wilson Center focado em finanças sustentáveis. Este encontro é uma iniciativa conjunta do Brazil Institute e da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Ele fará a abertura do evento ao lado de Maria Luiza Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil nos EUA, e de Mark Carney, renomado economista.

Mais tarde, às 17h, o ministro se dirigirá à Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde, acompanhado por Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, discutirá as reformas econômicas brasileiras no painel “Investindo na América Latina”.

No segundo dia de sua estadia em Washington, Haddad tem uma agenda cheia, começando com uma participação no painel “A Força-Tarefa da Fome” no Banco Mundial às 9h. Este painel busca mobilizar líderes mundiais para combater a insegurança alimentar, com a presença de representantes dos EUA, União Africana, Noruega e África do Sul.

Às 10h30, o ministro estará envolvido em uma discussão sobre tributação internacional, um tema que foi amplamente debatido no recente encontro do G20 em São Paulo. O dia continua com uma mesa-redonda sobre dívida soberana global.

As atividades continuam intensas nos dias subsequentes, com Haddad presidindo a segunda reunião ministerial do G20 na quinta-feira e concluindo sua participação com reuniões estratégicas no FMI e um café da manhã de encerramento na sexta-feira. Durante toda a semana, o ministro buscará fortalecer as iniciativas brasileiras no cenário econômico global, enfatizando a importância de uma abordagem sustentável e inclusiva para o desenvolvimento econômico e social.