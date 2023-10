Feira E-cêntrica de Publicações Independentes agita Goiânia neste fim de semana

A Vila Cultural Cora Coralina se prepara para receber a aguardada Feira E-cêntrica de Publicações Independentes, que contará com a participação de 93 expositores de cinco estados e do Distrito Federal. O evento está agendado para acontecer neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de outubro, a partir das 11 horas, e é promovido pela Negalilu Editora, com o valioso apoio do Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A abertura da feira terá lugar no Centro Cultural Octo Marques, no dia 20 de outubro, sexta-feira. A programação prevê, a partir das 18h30, o lançamento literário com a participação das renomadas escritoras Cidinha da Silva (SP) e Diana Salu (DF), do talentoso escritor Pablo Mathias (GO), e da editora Somnia, que apresentará ao público a antologia “Entre Páginas Goianas”. Além disso, o renomado artista visual Luiz Basile (SP) conduzirá uma visita guiada à exposição “Diário do Confinamento – Autorretrato da Pandemia” às 19h30, na Galeria Sebastião dos Reis, situada no mesmo espaço cultural.

A quinta edição da Feira E-cêntrica faz parte das comemorações do 90º aniversário da capital e oferece uma variedade de atividades formativas gratuitas, incluindo simpósio, performances, saraus e exposições de arte. O evento reunirá não apenas editoras de Goiás, mas também de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal, contando com a presença de selos literários, coletivos criativos e artistas gráficos de todo o Brasil.

Com a curadoria da escritora e editora Larissa Mundim, a Feira E-cêntrica integra o calendário nacional de feiras de publicações independentes e estabelece uma parceria valiosa com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Prefeitura de Goiânia. Larissa Mundim enfatiza que, além da exposição e venda de livros, zines e artes gráficas, a feira oferece oportunidades de formação para todos os envolvidos na produção literária e também promove discussões sobre o mercado editorial como um espaço de diversidade.

Como parte das celebrações do 90º aniversário de Goiânia, a Feira E-cêntrica oferecerá quatro oficinas dedicadas a interessados em poesia, literatura infantil, artes gráficas e artes visuais nos dias 21 e 22 de outubro. Outro destaque do evento é a 31ª edição do Sarau das Minas GO, coordenado por Carol Schmid, que terá a participação especial da artista e bonequeira Laura Anastácia (Cidade de Goiás), com a performance “Maria Grampinho”.

A exposição “Diário do Confinamento – Autorretrato da Pandemia”, de Luiz Basile (SP), na Galeria Sebastião dos Reis, no Centro Cultural Octo Marques, representa a conexão entre a literatura e as artes visuais. Durante o período de isolamento causado pela pandemia de Covid-19, o artista produziu 320 autorretratos em diversas técnicas ao longo de 20 meses. Uma parte significativa desse acervo está em exibição, com 177 autorretratos, e a visitação se encerrará com o final da Feira E-cêntrica.

Além disso, em parceria com a Negalilu, a Goiânia Clandestina realizará no sábado, 21 de outubro, o Simpósio Epistemologias Afrodiaspóricas Goiânia Clandestina, das 14h às 17h, na Sala de Mídias João Bênnio, na Vila Cultural Cora Coralina. Este simpósio visa valorizar e reconhecer a importância dos saberes tradicionais e ancestrais, reunindo pesquisadores, mestres e representantes das culturas de baile e de rima.

Durante a Feira E-cêntrica, o simpósio proporcionará um ambiente de compartilhamento de experiências sobre como esse conhecimento é construído, transmitido e aplicado na sociedade contemporânea. Mazinho Souza, idealizador do evento, atuará como mediador, e os debatedores e debatedoras convidados incluem Mestre Guaraná, Zanza Gomes, Pietra Pedrosa e Muralha Separatista.

A programação da Feira E-cêntrica 2023 é a seguinte:

20/10 (sexta-feira) Centro Cultural Octo Marques:

18h30 – Lançamento de livros: Cidinha da Silva (SP), Diana Salu (DF), Pablo Mathias (GO) e Somnia (GO)

19h30 – Visita guiada à exposição “Diário do Confinamento – Autorretrato da Pandemia”, com Luiz Basile (SP)

20h30 – Vernissagem

Local: Centro Cultural Octo Marques

21/10 (sábado):

11h às 20h – Feira E-cêntrica – exposição/comercialização de livros especiais, zines e artes gráficas

9h às 12h – Oficina de poesia e performance, com Arthur Moura Campos (GO) – Sala de Mídias João Bênnio

9h às 12h – Oficina de carimbo, com Marceli Mengarda (SC) – LAB 1

14h às 17h – Simpósio Epistemologias Afrodiaspóricas Goiânia Clandestina – Sala de Mídias João Bênnio

Local: Vila Cultural Cora Coralina

22/10 (domingo):

11h às 19h – Feira E-cêntrica – exposição/comercialização de livros especiais, zines e artes gráficas

9h às 12h – Oficina de poesia e performance, com Arthur Moura Campos (GO) – Sala de Mídias João Bênnio

14h às 17h – Oficina Elementos fundamentais para a escrita do livro infantil, com Andrea Kluge (DF) – Sala de Mídias João Bênnio

16h30 – Performance “Maria Grampinho”, com Laura Anastácia (GO)

17h – Sarau das Minas GO, com coordenação de Carol Schmid (GO)

Local: Vila Cultural Cora Coralina / Centro Cultural Octo Marques