Apoio Inabalável ao Cooperativismo,” Destaca Governador Caiado na Posse da Diretoria do Sicoob UniCentro Br

Goiânia, 20 de outubro de 2023 – O governador Ronaldo Caiado reafirmou seu sólido compromisso com o cooperativismo no estado durante a cerimônia de posse da nova diretoria do Sicoob UniCentro Br, realizada na noite de quinta-feira (19/10) na capital goiana. O grupo, agora liderado por Diogo Mafia Vieira, ex-Diretor de Relacionamento e Inovação, assume um mandato de quatro anos.

Caiado enfatizou a importância do cooperativismo de crédito em Goiás, descrevendo-o como um avanço notável para a região. O governador expressou sua confiança na expansão do Sicoob e no aumento da competitividade de seus membros cooperados. Ele elogiou a seriedade com que as cooperativas tratam o sistema financeiro, destacando sua menor taxa de administração, agilidade em solicitações de empréstimos e apoio ao setor agropecuário de Goiás por meio de financiamento especializado.

Ressaltando seu trabalho anterior como deputado federal à frente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Caiado sublinhou a crença profunda no potencial do cooperativismo em distribuir recursos localmente e melhorar a qualidade de vida das pessoas, promovendo a dignidade.

O governador também agradeceu ao Sicoob por seu apoio ao “Natal do Bem,” um evento beneficente que, graças a esse patrocínio, permanece acessível ao público sem custos adicionais.

Diogo Mafia Vieira expressou gratidão pelo apoio do governo estadual e destacou que a nova gestão continuará expandindo os negócios do Sicoob UniCentro Br. Com 31 anos de história em 2023, a cooperativa cresceu de 54 agências em 2021 para mais de 110 até o segundo semestre, com a presença mais significativa nos estados de São Paulo (59 agências) e Goiás (27). Além disso, a cooperativa atende ao Tocantins, Minas Gerais e o Distrito Federal. Sua carteira de ativos agora atinge aproximadamente R$ 6,3 bilhões, com um total de 111 mil cooperados.

Mafia Vieira ressaltou o impacto do cooperativismo em Goiás, onde já representa cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado e é o segundo maior fornecedor de crédito. Ele enfatizou como, mesmo começando modestamente, as cooperativas demonstraram a capacidade de mudar a realidade das comunidades em que estão inseridas.

Luís Alberto Pereira, presidente do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB/GO), expressou votos de sucesso ao novo líder do Sicoob UniCentro Br e elogiou a presença de Caiado na cerimônia como um testemunho de seu forte apoio ao cooperativismo.

Na próxima quinta-feira (26/10), o governador receberá a Comenda Número Um do Mérito do Cooperativismo Goiano da OCB/GO, uma homenagem aprovada pelo Conselho de Administração da entidade. Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB Nacional, e o senador da República por Goiás, Vanderlan Cardoso, também serão agraciados com medalhas.

Estímulo: Em novembro de 2022, o Governo de Goiás aprovou a Lei nº 21.654, que reformulou a Política Estadual do Cooperativismo. O novo marco legal incentiva a participação das sociedades cooperativas em processos licitatórios, promove o apoio técnico e operacional ao cooperativismo da agricultura familiar, bem como a contratação de cooperativas de serviços especializados em saúde pública e a inclusão do estudo do cooperativismo nas escolas, entre outras medidas. Isso demonstra um compromisso contínuo com o crescimento e a prosperidade do cooperativismo em Goiás.