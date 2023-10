Codego Avalia Expansão do Dimic em Parceria com Prefeitura de Catalão

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), em conjunto com a administração municipal, está atualmente avaliando a viabilidade técnico-financeira de expandir o Distrito Mineroindustrial de Catalão (Dimic), que é o segundo maior polo industrial do estado de Goiás.

Situado em uma localização estratégica, às margens da BR-050, o Dimic abrange uma área de 2,4 milhões de metros quadrados e abriga mais de 60 indústrias, principalmente dos setores de alimentos, construção civil, automobilístico, fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas, fertilizantes e logística. Além disso, esse complexo industrial é responsável por gerar diretamente 4 mil empregos na região.

De acordo com o presidente da Codego, Francisco Jr, que se reuniu com o prefeito Adib Elias e o secretário da Infraestrutura de Goiás, Pedro Sales, o Dimic está atualmente com uma capacidade limitada para a instalação de novos empreendimentos. No entanto, com o esforço conjunto entre o governo estadual e a administração municipal, estão sendo exploradas soluções viáveis para expandir o polo industrial e atrair investimentos adicionais para a região.

“Catalão tem sido capaz de atrair um número considerável de investimentos, e sua localização estratégica e crescimento contínuo são fatores que atraem empresas para a região. Estamos trabalhando ativamente para criar as condições necessárias para que essas empresas se estabeleçam aqui. No momento, nosso distrito possui poucas áreas disponíveis, mas estamos comprometidos em encontrar soluções viáveis e ágeis para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do município e da região, que certamente se beneficiarão desse projeto”, ressalta Francisco Jr.

Pedro Sales informou que, até o momento, o governo estadual está explorando duas alternativas para expandir o polo industrial de Catalão. “Em resposta à demanda por expansão do Dimic, estamos avaliando o custo de aquisição de áreas próximas para ampliar o parque industrial e determinar se essa opção é viável. Outra possibilidade está relacionada à transferência de uma área de um distrito municipal para o estado, com a venda desses terrenos às indústrias financiando as obras de infraestrutura necessárias para a implementação de um novo distrito ou a expansão do atual.”