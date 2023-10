Centro Cultural Martim Cererê se Transforma em Palco de Encanto Sombrio para a Celebração de Halloween ao Ritmo do Rock

Neste sábado, dia 21 de outubro, o Centro Cultural Martim Cererê, uma instituição cultural vinculada ao Governo de Goiás, se prepara para receber uma edição especial do Cidade Rock, promovido pela Monstro Discos, em comemoração ao Halloween. O evento promete uma noite repleta de encanto sombrio, ao som do rock-and-roll e suas vertentes, em um cenário decorado de maneira temática. A programação inclui apresentações de bandas de rock, metal e discotecagens, além de surpresas para aqueles que aderirem ao clima festivo.

A partir das 19h, o palco do Martim Cererê será tomado por bandas como Sömbrio, Mechanics, Teia e Oitavo Selo, que prometem agitar a noite com suas performances eletrizantes. A atmosfera mágica do evento será intensificada com discotecagens de Bárbara Novais e Frozen Gabs, que criarão trilhas sonoras misteriosas. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita até às 21 horas, permitindo que todos desfrutem do espetáculo sem custos. Após esse horário, os ingressos custam apenas R$ 20.

Uma das atrações imperdíveis da noite é a banda Luxúria de Lillith, fundada em 1998 pelo carismático vocalista Alysson Drakkar. Com um estilo black metal envolvente, a banda explora temas relacionados ao ocultismo, vampirismo e as complexidades da experiência humana. Ao longo de sua carreira, eles lançaram cinco álbuns e percorreram 10 países europeus, além de realizar shows em 14 cidades mexicanas e em diversas localidades pelo Brasil.

O Sömbrio, um trio de metal punk com membros situados entre Goiânia (GO) e Florianópolis (SC), trará sua energia contagiante ao palco. Inspirados por ícones nacionais como Sárcofago, Sepultura e Ratos de Porão, o grupo faz uma fusão de hardcore punk e metal, proporcionando uma experiência sonora intensa.

Outra atração de peso é a Mechanics, uma das bandas mais antigas e tradicionais da cena rock de Goiânia. Com um som caótico e inquieto, a banda busca inspiração no submundo, em filmes trash, histórias em quadrinhos e nas questões políticas para criar sua música vibrante e destruidora.

Além das performances musicais, a festa de Halloween da Monstro Discos oferece discotecagens na área externa do Martim Cererê, uma variedade de food trucks com delícias para todos os gostos, e uma feira pop mística com produtos como incensos, cristais, amuletos e tarôs. O serviço de bar inclui chopp, refrigerantes, água, drinks e sangrias para manter o público energizado durante toda a noite.

Não perca o 8º Cidade Rock 2023 – edição especial Halloween, que acontece neste sábado, 21 de outubro, a partir das 19h, no Centro Cultural Martim Cererê, localizado na Rua 94-A, Setor Sul. Lembre-se de que a entrada é gratuita até as 21 horas, e após esse horário, o ingresso custa apenas R$ 20. Prepare-se para uma noite de música, diversão e mistério enquanto celebra o Halloween em grande estilo.