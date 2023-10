Governador Caiado Enfatiza o Papel Vital do Jornalismo Profissional na Democracia

Em uma celebração marcante que ocorreu na sexta-feira (20/10), o governador Ronaldo Caiado fez questão de enaltecer a significativa contribuição do jornalismo profissional para o cenário democrático. Durante o evento comemorativo do sexagésimo aniversário da TV Anhanguera, afiliada à TV Globo, Caiado destacou o papel fundamental desempenhado pelo jornalismo no fomento do diálogo e na construção da opinião pública.

Caiado observou que o jornalismo profissional é uma força que revela não apenas a realidade de Goiás, mas também traz ao conhecimento de todos os goianos o que ocorre no mundo, com rapidez e um compromisso inabalável com a imparcialidade na disseminação das informações. Essas palavras foram proferidas durante a celebração do sexagésimo aniversário da TV Anhanguera, um veículo que desempenha um papel crucial na região.

O evento de comemoração ocorreu na sede do Grupo Jaime Câmara (GJC), em Goiânia, e permitiu ao governador reconhecer a importância e o impacto da TV Anhanguera. Ele destacou o trabalho relevante realizado pela emissora em benefício do estado, ressaltando a excelência de sua equipe de jornalistas e o alto nível de profissionalismo demonstrado por todos os colaboradores. Atualmente, a empresa opera 11 emissoras de televisão e mantém o maior alcance de sinal tanto em Goiás como no Tocantins.

Além de marcar o sexagésimo aniversário da TV Anhanguera, o encontro também celebrou o cinquentenário de filiação da emissora goiana à Rede Globo. Jaime Câmara Júnior, presidente do GJC, reconheceu o desafio contínuo de informar a sociedade e enfatizou o compromisso da TV Anhanguera em fornecer conteúdo de qualidade aos telespectadores. Ele afirmou: “A TV Anhanguera sempre esteve na vanguarda, adaptando-se para continuar a oferecer aos nossos telespectadores um bom conteúdo. Como veículo de comunicação, nossa responsabilidade com a sociedade é imensa.”

O evento contou com a participação de importantes figuras, como o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, o diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, e a renomada jornalista Natuza Nery.

História Fundada em 24 de outubro de 1963 em Goiânia, a TV Anhanguera é considerada uma das maiores emissoras da região Centro-Norte do país. Sua primeira retransmissora surgiu em 1974, em Araguaína, quando o município ainda fazia parte de Goiás. Com a criação do Tocantins em 5 de outubro de 1988, o grupo logo construiu uma rede na recém-criada capital, Palmas.

Ao longo de seis décadas, a TV Anhanguera foi testemunha das transformações em Goiás e cobriu eventos de grande destaque, como o acidente com o Césio 137 em 1987, a visita do Papa João Paulo II a Goiás em 1991, além das comoventes despedidas dos cantores Leandro (1998), Cristiano Araújo (2015) e Marília Mendonça (2021).