Exportações do Brasil Alcançam Nível Recorde em 2023

O setor agropecuário brasileiro, em destaque, representou 49% das exportações totais do país em 2023, evidenciando um desempenho notável. Com um total de 193,02 milhões de toneladas de grãos enviados ao exterior, houve um aumento expressivo de 24,3% em comparação com o ano anterior, demonstrando a robustez e a inovação desse importante setor da economia nacional. Este crescimento não se limitou aos grãos, estendendo-se também às exportações de carnes, açúcar, sucos, frutas, couros e seus derivados.

Os produtos mais destacados no cenário internacional foram o complexo de soja, respondendo por 40,4% do total, seguido por carnes com 14,1%, complexo sucroalcooleiro com 10,4%, cereais, farinhas e preparações com 9,3%, e produtos florestais com 8,6%. Esses segmentos somados representaram 82,9% das exportações do agronegócio brasileiro em 2023, alcançando um aumento de US$ 7,68 bilhões em relação ao ano anterior, totalizando US$ 166,55 bilhões.

Além disso, o ano de 2023 foi marcado pela abertura de mais de 70 novos mercados internacionais e pelo fortalecimento das relações comerciais com parceiros tradicionais. O foco para 2024 é manter e expandir esses resultados, consolidando a liderança do Brasil na exportação de diversos produtos agropecuários em escala global.

O setor agropecuário iniciou 2024 com um novo recorde em fevereiro, registrando exportações de US$ 11,63 bilhões, um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela alta nas exportações de açúcar, algodão, café verde e carne bovina.

A China permanece como o principal destino das exportações agropecuárias brasileiras, seguida pelos Estados Unidos e por mercados emergentes como a Indonésia e os Emirados Árabes Unidos, que aumentaram significativamente sua participação nas importações. As importações de produtos agropecuários também cresceram, destacando a dinâmica do comércio global e a importância dos insumos, como fertilizantes e defensivos, para a produção nacional.

Desde janeiro de 2023, foram abertos 100 novos mercados para os produtos agropecuários brasileiros, refletindo o reconhecimento internacional do rigoroso controle sanitário e da qualidade dos produtos nacionais. Essas conquistas são cruciais para o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda no país, beneficiando diretamente os produtores rurais.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, desempenhou um papel fundamental nesse sucesso, implementando políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, inovação e expansão do agronegócio. Iniciativas como o programa Rural + Conectado, que busca ampliar a conectividade e infraestrutura no campo, exemplificam o compromisso do governo brasileiro com o futuro do agronegócio, promovendo a inclusão digital e tecnológica dos produtores rurais.

A combinação de uma agenda de abertura de mercados, práticas sustentáveis e o estímulo ao uso de tecnologias avançadas está preparando o agronegócio brasileiro para enfrentar os desafios do futuro, garantindo sua posição como líder global no setor. Com o melhor trimestre da história em termos de abertura de novos mercados, o agronegócio brasileiro não está apenas expandindo suas fronteiras comerciais, mas também consolidando uma trajetória de crescimento sustentável e inclusivo, prometendo novas oportunidades para os produtores rurais e contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil.